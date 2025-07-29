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中華電信接軌國際加入BAEx Open API平台 加速拓展B5G、6G新商機

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
中華電信網路分公司黃國基副總經理（左四）與Bridge Alliance漫遊與產品資深副總裁 Loo Boon Chee（左三）宣布雙方展開Open API合作。圖／中華電信提供
中華電信網路分公司黃國基副總經理（左四）與Bridge Alliance漫遊與產品資深副總裁 Loo Boon Chee（左三）宣布雙方展開Open API合作。圖／中華電信提供

中華電信今（29）日宣布加入Bridge Alliance API Exchange（BAEx）平台，積極投入跨國Open API（開放式應用程式介面）發展，未來將進一步攜手BAEx平台成員探索潛力商機，打造國際協作生態圈，不僅強化中華電信在國際市場的影響力，也有助B5G與6G新世代服務的布局。

中華電信去年6月加入GSMA Open Gateway倡議，成為台灣首家參與該全球性標準的電信業者；同年底自主研發「SIM卡換發」與「終端設備狀態」兩項API，並取得GSMA國際標準認證。今年7月，更協助國內銀行導入符合國際標準的防詐機制，成為台灣首例以Open API支援金融防詐的實務應用，為打擊詐騙提供強大助力。

BAEx平台整合多家跨國電信業者的API資源，致力於突破市場界線、推動服務共享與技術標準化，並與GSMA Open Gateway標準緊密接軌，為企業與開發者提供安全、便捷的網路整合能力。中華電信加入BAEx平台後，將與成員共同擴展Open API生態圈，強化對企業與開發者的服務能量，並推動防詐、身份驗證、智慧城市、企業數位轉型等多元應用。

中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍表示，中華電信持續延伸服務觸角、拓展視野高度。展望未來，加入BAEx平台後，中華電信將與成員深入交流Open API成功案例與各國實務經驗，共同尋找B5G、6G時代的新商機。

Bridge Alliance執行長Dr. Ong Geok Chwee表示，高度看好Open API在5G與未來通訊領域的關鍵角色，歡迎中華電信加入BAEx平台，將有助於加速API標準化與跨境應用的實質落地與擴展。

中華電信將持續深化與國內外產業夥伴的合作關係，憑藉多年累積的技術實力與系統整合經驗，結合5G、AI與Open API，接軌國際並拓展商機。

5G 平台 中華電信

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