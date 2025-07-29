AI WAVE SHOW周四登場 數位發展部數位產業署打造四大主題館

年度最受矚目的AI產業盛會—AI WAVE SHOW，即將於周四（31日）至8月2日於台北世貿一館登場，匯聚超過180家AI產業鏈上下游企業與新創團隊，規模達近400格展位，其中，數位發展部數位產業署打造四大主題館，包含未來AI館、數位經濟新創館、電子簽章實境館及5G專網AI應用館，透過實體產品結合場域應用情境，讓民眾親身體驗人工智慧如何進入日常，零距離接軌AI生活。

AI WAVE SHOW由數位發展部數位產業署指導、數位產業署與台北市電腦公會（TCA）共同主辦，以「Connecting Worlds, Visualizing Futures」為年度主軸，展現臺灣AI產業從技術創新、政策推動到國際鏈結的全方位實力與未來潛能。

數位發展部數位產業署在大展中打造四大主題館，其中，「未來AI館」今年以「我用AI升級了！」為主題，透過「遊戲互動體驗×能力進化」概念，打造一場人人皆可利用AI升級聽覺、視覺、味覺等感官冒險。觀展民眾可親身體驗佐臻MetaSpace ai平台智慧眼鏡、愛比科技AI 即時語意摘要翻譯軟體、帝濶AI機器狗等，透過不同AI裝置，展示人工智慧應用如何協助個人能力升級。

「數位經濟新創館」則由8家數位新創公司組成，聚焦AI、資安、智慧應用等關鍵領域，展現臺灣新創在數位轉型浪潮中的創新實力。參展團隊橫跨智慧財產法遵（睿加科技）、區塊鏈應用（思偉達）、資安防護（啄木科技、坤侑科技）、人臉辨識與影像技術（城智科技）、智慧出行（悠勢科技）、房產管理（金箍棒智慧物業），以及行動數據廣告（電豹數位）。

「電子簽章實境館」則是為推動電子簽章應用與普及而設立，將透過三大主題展區「電子簽章認知介紹區」、「情境互動區」及「電子簽章業者展出區」，全面呈現電子簽章的基礎概念、應用情境與產業能量，展出電子簽章服務能量登錄業者包含全景軟體、雲想科技、凱鈿行動科技、關貿網路、律果科技及捷鵬國際共6家。

此外，今年更特別設立「5G專網AI應用館」，匯集中華電信（2412）、台灣大哥大企業服務、英菲達、智宏網、中興保全、辰隆科技、長庚大學、精浚科技、華電聯網、泰雅科技等智慧展演、工安、工廠、教育等領域的創新應用，展示臺灣5G專網與AI結合的多元解方，分享署內專網推動臺灣5G專網生態圈建構成果，提供尚未實現應用落地企業與場域主參考。