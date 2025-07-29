記憶體市場展韌性！AI驅動需求、供應緊張助第3季價揚

SMART Modular世邁（SMART）29日公布最新記憶體市場概況以及DRAM&FLASH最新的供需動態與價格走勢；隨著時序進入第3季，全球經濟成長受到通膨壓力加劇、地緣政治緊張情勢及貿易政策不確定性的影響，持續放緩。

然而，記憶體市場卻展現出強勁的韌性。AI應用及雲端基礎建設的需求強勁，加上供應端緊張，促使市場行情持續攀升。為了降低潛在的供應鏈中斷風險，採購商紛紛提前備貨，這使得記憶體價格在整體經濟疲弱的環境下仍然走強。

市場概況

在 DRAM 與 NAND FLASH 的供需預估中，第3季仍然呈現供不應求的態勢。市場消息指出，中國大陸的 DRAM 製造商將跟隨三星、Hynix 和美光，陸續停產 DDR4 產品，未來供需可能更加緊張，進一步推升現貨和合約價格。

DDR4市場

DDR4 的需求持續強勁，然而台灣廠商的產能無法完全彌補供應缺口，預期短期內市場將維持供不應求的狀況。與此同時，其他產品類別的漲幅相對溫和。整體 DRAM 價格漲勢預計於2025年第3季開始逐步趨緩。

NAND FLASH市場

在 NAND FLASH 方面，Micron 受益於 AI 相關產品的強勁出貨，加上智慧型手機與PC訂單表現優於預期，預計於第3季小幅提升產能。隨著庫存水位下降及企業級 SSD 的需求強勁，預期將推動 NAND FLASH 價格上漲。北美市場持續進行 NAND FLASH 庫存建置，預估2025年 NAND 需求的年增率將維持約9%。

伺服器市場

伺服器與工作站的第3季出貨量預估與上一季持平，整年出貨量預計較2024年成長5.0%，主要成長動能來自 AI 伺服器，預估年增超過20%。然而，由於中國大陸市場的地緣政治影響及美國的出口禁令，全球 AI 伺服器出貨年增幅微幅下修至24.3%。

PC/NB市場

PC與筆記型電腦的出貨量預估季減1.9%，年減2.9%。2025年筆電出貨年增率由原先預估的3.1%下修至2.6%，整體成長動能偏弱，主要由商用訂單支撐出貨表現。受到微軟終止支援 Windows 10 及美國新關稅政策影響，品牌廠商提前進行開學季備貨，預計2025年第2季全球 PC 出貨量將季增10.1%、年增6.9%。

第3季市場展望

DRAM市場：整體 DRAM 價格預估上漲10%-15%。隨著三星、Hynix 和美光將產能轉向 DDR5 與 HBM，PC DRAM 的 DDR4 價格季增幅度預估將達約40%。Server DRAM 的漲幅預估為3%-8%。

NAND FLASH市場：NAND FLASH 總體價格預期上漲5%-10%。企業級 SSD 價格上漲幅度亦預估在5%-10%之間，受益於下半年電子產品的傳統旺季。

針對「供需狀況」，報告顯示，第3季DRAM 供需比預估為-1.8%，NAND FLASH 為-5.6%，顯示市場供不應求的狀態。DRAM 位元年產出成長率由原先預估的23%微幅上調至24%。NAND FLASH 方面，除 Micron 略微調升產能外，其他主要供應商尚無新增擴產計劃，預估2025年 NAND FLASH 總產出位元年成長率為12.5%。

整體而言，儘管全球經濟面臨挑戰，記憶體市場依然展現出強勁的增長潛力，未來幾季的市場動態值得持續關注。