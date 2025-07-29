三星法說會前瞻 研究機構預測晶圓代工、HBM與MX亮點

三星即將召開投資人電話會議。時逢從台積電（2330）手下拿下部分特斯拉長約大單，引發市場聚焦。Counterpoint Research 為即將登場的 Samsung 2025年第2季法說會整理重點，包含預測晶圓代工、HBM與MX亮點。

研究副總裁 Neil Shah 表示，三星晶圓代工業務正處於關鍵轉型期，面臨在生存與盈利間取得平衡的挑戰。在與台積電競爭的同時，三星必須吸引更多客戶，以支撐其在先進製程節點上的龐大投資。目前市場上若要尋找具規模且具可信度的台積電替代方案，三星是唯一的選擇——至少在Intel尚未整備完成前仍是如此。此次潛在新客戶的加入，對三星本身以及整體產業都是重大利多。

Neil Shah 表示，預期三星將透過具競爭力的晶圓報價吸引客戶，進一步擴大量產規模、提升先進製程的利用率與良率，這些都是代工業務成功的關鍵指標。

研究總監 MS Hwang 表示，Counterpoint Research 關注三星高頻寬記憶體（HBM）業務的最新進展，特別是向下一代 HBM4 的轉換速度。

三星近期積極採購製程設備，「因此我們也將觀察其修訂後的 1c 製程節點何時能開始產生實質效益」。

資深分析師 Shilpi Jain 補充，三星行動體驗（MX）事業部預計將成為第2季亮點。即便整體市場僅呈現小幅回升，三星仍在全球前五大智慧型手機品牌中展現最快的成長動能。這不僅顯示出三星在區域市場的韌性，也反映出中階 A 系列產品更新的推出時機恰到好處，帶動整體銷售表現。