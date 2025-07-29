AWS雲端峰會助攻！台鏈合作夥伴聲勢大噪、業績可期
亞馬遜雲端服務（AWS）29日以「展雲全球 智算零距」為題，盛大召開一年一度的「2025年台灣雲端高峰會」。隨著生成式AI在各行各業的迅速發展，AWS也持續提升對台灣地區的AI相關投資，而此次高峰會也將深入探討其對企業數位轉型的影響，並展示如何利用雲端技術推動創新。預期將推升有關台鏈大廠昕奇雲端（7747）、邁達特（6112）、博弘雲端（6997）等多家合作夥伴的走勢。
據悉，AWS 29日在南港展覽館召開2025雲端高峰會，除了設有雙主題演講及超過70場專題議程外，在內容上也規劃了包括「生成式AI、資料分析、雲端遷移及應用程式現代化」等重要議題。團隊特別設計一系列盛大活動，包括ExecLeaders卓越領袖高峰會、新創AI賦能日、實作工作坊及多項互動活動，將為與會者提供豐富的學習與交流機會。
事實上，AWS此次高峰會邀請了多位業界領袖擔任講者，包括來自台積電（2330）、聯發科（2454）及華碩（2357）等知名公司的專家，分享他們在生成式AI及雲端技術上的實踐經驗。團隊強調，這次高峰會不僅是技術交流的平台，更是與志同道合的朋友們相聚的機會。團隊期待攜手市場夥伴一起探索最為領先的AI創新技術，並與市場討論如何利用生成式AI和機器學習推動企業的創新與成長。
對此，AWS也於台灣雲端高峰會現場正式宣布，「全新亞太（台北）區域」已正式啟動，世界級算力與創新服務現已零距連結在地產業，預計隨著市場商機加速增長，未來也將為團隊帶來全新的龐大商機，而AWS也將憑藉更高效的智慧運算優勢在全球積極的擴展全新契機。團隊看好整個市場的成長態勢，並且團隊已手握產業創新與轉型的關鍵動能，未來也將持續深耕台灣市場。
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