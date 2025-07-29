路透：中國需求大 輝達向台積電訂30萬片H20

路透社引述兩名消息人士披露，晶片大廠輝達上週已向台積電訂購30萬組H20晶片。其中一人還說，中國的強勁需求，讓輝達放棄靠現有庫存應付訂單，擬額外下單生產。

美國總統川普政府本月撤銷今年4月實施的禁令，不再以國家安全風險為由阻止中國取得先進人工智慧（AI）晶片，允許輝達（Nvidia）恢復出售H20圖形處理器（GPU）給中國。

由於美國政府在2023年底對輝達多款AI晶片實施出口限制，輝達特別為中國市場開發H20晶片。H20的運算能力不如輝達的H100或新推出的Blackwell系列，這些高階晶片目前供應給中國以外的市場。

輝達向台積電追加的新訂單，將使H20晶片的庫存量從目前的60萬至70萬片進一步增加。

根據半導體研究公司SemiAnalysis資料，輝達2024年售出約100萬片H20晶片。

輝達執行長黃仁勳本月造訪北京時說，將視H20晶片訂單多寡，決定是否恢復生產，但任何供應鏈重啟都要花9個月。

美國科技新聞網站The Information報導，在黃仁勳結束訪中行程後，輝達還通知客戶目前H20晶片庫存有限，且短期內沒有重啟H20生產的計畫。

輝達須取得美國政府核發的許可才能出口H20晶片。輝達本月中旬表示，當局保證很快能核發許可。不過消息人士透露，美國商務部尚未核可。

有關新訂單或許可申請進度，輝達、台積電都不予置評；美國商務部也暫未答覆相關詢問。