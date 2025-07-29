快訊

沖繩JUNGLIA樂園遭負評灌爆！她點出3大問題：自稱樂園卻不顧及體驗

日本鬼屋試膽驚現「半白屍骨」 警證實：死者是台灣旅客

台股下跌211點收23,201點 台積電下跌10元收1,135元

AWS台灣暨香港總經理王定愷：沒有雲端就沒有AI

中央社／ 台北29日電

亞馬遜雲端運算服務AWS台灣暨香港總經理王定愷今天表示，「我們認為沒有雲端就沒有AI」，如果把網路關掉，很多生成式AI工具都無法使用；如果沒有雲端大腦的支持，邊緣運算的能力會非常有限。

亞馬遜公司（Amazon）旗下雲端運算服務AmazonWeb Services（AWS）今天舉辦台灣雲端高峰會，內容涵蓋生成式人工智慧（AI）與機器學習、資料分析、雲端基礎設施、遷移與應用程式現代化、資訊安全及產業應用、AWS亞太（台北）區域等主題。

王定愷進行開幕演講指出，很多公司想發展生成式AI，他的建議是需要先找到「金子」（有效的商業模式）再買「鏟子」（設備），因為鏟子很貴，如果買了卻放著不用，跌價損失很高，涉及高資本支出與資產攤提風險，這樣不太划算。

王定愷表示，AWS與AI晶片大廠輝達（NVIDIA）已合作長達14年，採用GB200等伺服器打造AI基礎設施，可提供更好的AI代理應用和更快速的模型推理。

他也提到，亞馬遜使用高度自動化技術管理全球100萬台機器人，這些機器人與員工協同工作，應用於無人倉儲、無人商店、無人貨運和無人計程車等，可節省成本。透過整合生成式AI技術，機器人能自動找路，實現全自動化運行，進而提升10%效率、減少耗電並達成節能減碳。

舉例來說，亞馬遜無人機在送貨過程中，可能面臨空中交通、與一般飛機或直升機碰撞風險，以及包裹投遞時如何避免砸到人的問題。這些挑戰可以透過AI電腦視覺系統來解決，確保無人機在遇到狀況時能看得清楚、做出判斷，確保導航安全。

另一個案例是亞馬遜的低軌道衛星計畫，王定愷表示，衛星發射後需自行找到軌道，展開太陽能板並建立地面通訊，這項計畫目標在未來6年內發射3232顆衛星，並在未來一年內發射約1600顆，透過批次發射方式形成一張涵蓋全球的無線寬頻連接網絡。

AI 亞馬遜 雲端運算

延伸閱讀

新北飛行場成飛機墳場 無人機考官喊話：多機飛行注意空域

亞馬遜挑戰星鏈地位 計畫加快衛星發射時程…年底前將有285顆在軌道上

穩定幣條例8/1生效 香港爭數位時代「鑄幣權」

幣圈傳奇孫宇晨：港穩定幣條例上路 吸引Web3企業落戶

相關新聞

三星晶圓代工獲特斯拉大單 研調：台積電以外是主要選擇

三星2奈米大客戶浮上檯面。三星電子宣布半導體客戶獲得大單，但沒說客戶名稱，不過特斯拉執行長馬斯克28日證實，已經與三星電...

中華電信接軌國際加入BAEx Open API平台 加速拓展B5G、6G新商機

中華電信今（29）日宣布加入Bridge Alliance API Exchange（BAEx）平台，積極投入跨國Ope...

記憶體市場展韌性！AI驅動需求、供應緊張助第3季價揚

SMART Modular世邁（SMART）29日公布最新記憶體市場概況以及DRAM&FLASH最新的供需動態與價格走勢...

三星法說會前瞻 研究機構預測晶圓代工、HBM與MX亮點

三星即將召開投資人電話會議。時逢從台積電（2330）手下拿下部分特斯拉長約大單，引發市場聚焦。Counterpoint ...

AWS雲端峰會助攻！台鏈合作夥伴聲勢大噪、業績可期

亞馬遜雲端服務（AWS）29日以「展雲全球 智算零距」為題，盛大召開一年一度的「2025年台灣雲端高峰會」。隨著生成式A...

CoAsia SEMI為南韓AI半導體獨角獸Rebellions 提供AI晶片先進封裝技術

三星晶圓代工重要合作夥伴CoAsia旗下系統半導體設計專業公司CoAsia SEMI，將為南韓AI半導體獨角獸企業Reb...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。