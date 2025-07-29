AWS台灣暨香港總經理王定愷：沒有雲端就沒有AI

亞馬遜雲端運算服務AWS台灣暨香港總經理王定愷今天表示，「我們認為沒有雲端就沒有AI」，如果把網路關掉，很多生成式AI工具都無法使用；如果沒有雲端大腦的支持，邊緣運算的能力會非常有限。

亞馬遜公司（Amazon）旗下雲端運算服務AmazonWeb Services（AWS）今天舉辦台灣雲端高峰會，內容涵蓋生成式人工智慧（AI）與機器學習、資料分析、雲端基礎設施、遷移與應用程式現代化、資訊安全及產業應用、AWS亞太（台北）區域等主題。

王定愷進行開幕演講指出，很多公司想發展生成式AI，他的建議是需要先找到「金子」（有效的商業模式）再買「鏟子」（設備），因為鏟子很貴，如果買了卻放著不用，跌價損失很高，涉及高資本支出與資產攤提風險，這樣不太划算。

王定愷表示，AWS與AI晶片大廠輝達（NVIDIA）已合作長達14年，採用GB200等伺服器打造AI基礎設施，可提供更好的AI代理應用和更快速的模型推理。

他也提到，亞馬遜使用高度自動化技術管理全球100萬台機器人，這些機器人與員工協同工作，應用於無人倉儲、無人商店、無人貨運和無人計程車等，可節省成本。透過整合生成式AI技術，機器人能自動找路，實現全自動化運行，進而提升10%效率、減少耗電並達成節能減碳。

舉例來說，亞馬遜無人機在送貨過程中，可能面臨空中交通、與一般飛機或直升機碰撞風險，以及包裹投遞時如何避免砸到人的問題。這些挑戰可以透過AI電腦視覺系統來解決，確保無人機在遇到狀況時能看得清楚、做出判斷，確保導航安全。

另一個案例是亞馬遜的低軌道衛星計畫，王定愷表示，衛星發射後需自行找到軌道，展開太陽能板並建立地面通訊，這項計畫目標在未來6年內發射3232顆衛星，並在未來一年內發射約1600顆，透過批次發射方式形成一張涵蓋全球的無線寬頻連接網絡。