鴻海研究院：訓練AI基礎模型 打造3大智慧平台

鴻海研究院人工智慧研究所所長栗永徽今天表示，鴻海積極自主訓練人工智慧（AI）基礎模型技術，打造智慧製造、智慧電動車、智慧城市等3大平台。

栗永徽上午受邀出席2025天下管理高峰會論壇，分享人工智慧AI的挑戰與解方。

栗永徽指出，基礎模型技術在未來AI世界，是全新變革的技術，加速新的AI服務大幅提升，鴻海正積極自主訓練基礎模型技術。

他表示，鴻海的生成式AI發展策略，是透過基礎模型打造3大平台，包括智慧製造、智慧電動車、智慧城市等平台。

栗永徽表示，訓練AI基礎模型，取決於企業內部資料量多寡，因為訓練基礎模型需要龐大等級的資料量，除了資料量，還需要預算支持。

在開源（open sourced）進展，栗永徽表示，鴻海董事長劉揚偉是開源執行者，希望AI基礎模型與社會分享，開源有助各行各業應用；目前鴻海規劃將AI基礎模型逐步開源給學術單位，進行先進技術學術研究。

鴻海在3月中旬宣布，鴻海研究院推出第1版具有推理能力的人工智慧繁體中文大型語言模型（LLM），透過導入AI大型語言模型，強化智慧製造、智慧電動車、智慧城市等3大平台的數據分析效率。

鴻海先前說明，人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）提供Taipei-1超級電腦及技術諮詢，讓鴻海研究院透過使用輝達NeMo人工智慧模型服務，順利完成模型訓練。鴻海繁體中文AI大型語言模型，內部開發代碼FoxBrain，FoxBrain模型後續將對外開源分享。

「開源」意指支撐AI的運算代碼公開給其他企業和研究人員，讓所有人都能使用這些技術來建構、推廣自己的產品。