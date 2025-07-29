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東元利明献：企業最擔心匯率稅率 韌性應變最關鍵

中央社／ 台北29日電

電機大廠東元董事長利明献今天上午表示，面對關稅、匯率、利率和稅率等「4率」變數，匯率和稅率會是企業最擔心的；面對全球變局，企業韌性能力才是最關鍵，東元藉由有機成長加上併購，成為集團推進雙引擎，加速全球布局。

利明献受邀出席2025天下管理高峰會，針對亞洲企業國際化議題分享對談亞洲企業的升級與全球思維。

面對全球變局及關稅等變數，利明献表示，挑戰和機會並存，不僅關稅、匯率變數對企業影響更嚴重，企業也須因應利率和稅率等「4率」變數。目前來看，匯率和稅率可能是企業較擔心的因素。

利明献指出，大廠或傳統企業家族因應「4率」變化，需要借助專業。他以台積電為例，台積電先前僱用國際政治專家因應全球變局，直到赴美設廠後，才是真正踏出國際化腳步。

利明献認為，企業不是布局全球、當地銷售就是國際化，關鍵在於企業是否具備快速重整、應變、反彈的韌性能力，因應高度不確定的時代。

他歸納指出，4月開始關稅變數影響，企業因應之道大約可分為3大類，包括100%轉嫁客戶、大部分中小企業呼籲政府幫忙、或是美國設立據點應變國際化等，各種應變均有其道理，但因應方式，已經不僅是轉移供應鏈而已。

談到企業管理升級，利明献表示，專業經理人或家族企業治理之間的界線，已經很模糊，企業過渡不僅是交棒而已，是凝聚企業如何往前的共識，讓專業才幹領導啟動企業國際化的重要引擎。

利明献以東元集團為例，起初創立以5大家族為主，近10幾年導入專業經理人治理。他說，接任東元董事長後，提出「我們要成為什麼樣的公司」的價值及願景，以機電核心出發，要讓東元成為全球電氣化、智能化和綠色能源的核心驅動者，集團從產品製造商轉型至解決方案供提供者。

利明献表示，東元要藉由有機成長加上併購，成為推進雙引擎，切入關鍵領域和新市場，加速全球布局。

他舉例，東元併購台灣伸昌電機切入變壓器產品，擴展電力設備市場；收購中國安徽易唯科，進入電動車核心扁線馬達技術；東元也併購馬來西亞NCLEnergy，擴展東南亞資料中心市場業務。

利明献表示，企業升級不僅是交棒，而是賦權與信任；也應給資源、給空間、有舞台；建立容錯文化，讓創新有機會；賦予在地決策權，讓年輕人嘗試；透過賦能組織韌性，打造能接班、願承擔的團隊。

利明献表示，企業升級是賦能、不是控制，領導者的責任是帶動組織前行（Leadership is to lead, not toManage.），領導力的核心是願景與賦能。

他認為，輸出價值、制度、解決方案才是國際競爭力，國際化不是目的、而是過程；亞洲企業的未來，不是世襲與專業的對立，而是打造人才願意留下、有制度可接棒的環境。

東元 匯率 併購

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