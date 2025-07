東元利明献：企業最擔心匯率稅率 韌性應變最關鍵

電機大廠東元董事長利明献今天上午表示,面對關稅、匯率、利率和稅率等「4率」變數,匯率和稅率會是企業最擔心的;面對全球變局,企業韌性能力才是最關鍵,東元藉由有機成長加上併購,成為集團推進雙引擎,加速全球布局。

利明献受邀出席2025天下管理高峰會,針對亞洲企業國際化議題分享對談亞洲企業的升級與全球思維。

面對全球變局及關稅等變數,利明献表示,挑戰和機會並存,不僅關稅、匯率變數對企業影響更嚴重,企業也須因應利率和稅率等「4率」變數。目前來看,匯率和稅率可能是企業較擔心的因素。

利明献指出,大廠或傳統企業家族因應「4率」變化,需要借助專業。他以台積電為例,台積電先前僱用國際政治專家因應全球變局,直到赴美設廠後,才是真正踏出國際化腳步。

利明献認為,企業不是布局全球、當地銷售就是國際化,關鍵在於企業是否具備快速重整、應變、反彈的韌性能力,因應高度不確定的時代。

他歸納指出,4月開始關稅變數影響,企業因應之道大約可分為3大類,包括100%轉嫁客戶、大部分中小企業呼籲政府幫忙、或是美國設立據點應變國際化等,各種應變均有其道理,但因應方式,已經不僅是轉移供應鏈而已。

談到企業管理升級,利明献表示,專業經理人或家族企業治理之間的界線,已經很模糊,企業過渡不僅是交棒而已,是凝聚企業如何往前的共識,讓專業才幹領導啟動企業國際化的重要引擎。

利明献以東元集團為例,起初創立以5大家族為主,近10幾年導入專業經理人治理。他說,接任東元董事長後,提出「我們要成為什麼樣的公司」的價值及願景,以機電核心出發,要讓東元成為全球電氣化、智能化和綠色能源的核心驅動者,集團從產品製造商轉型至解決方案供提供者。

利明献表示,東元要藉由有機成長加上併購,成為推進雙引擎,切入關鍵領域和新市場,加速全球布局。

他舉例,東元併購台灣伸昌電機切入變壓器產品,擴展電力設備市場;收購中國安徽易唯科,進入電動車核心扁線馬達技術;東元也併購馬來西亞NCLEnergy,擴展東南亞資料中心市場業務。

利明献表示,企業升級不僅是交棒,而是賦權與信任;也應給資源、給空間、有舞台;建立容錯文化,讓創新有機會;賦予在地決策權,讓年輕人嘗試;透過賦能組織韌性,打造能接班、願承擔的團隊。

利明献表示,企業升級是賦能、不是控制,領導者的責任是帶動組織前行(Leadership is to lead, not toManage.),領導力的核心是願景與賦能。

他認為,輸出價值、制度、解決方案才是國際競爭力,國際化不是目的、而是過程;亞洲企業的未來,不是世襲與專業的對立,而是打造人才願意留下、有制度可接棒的環境。