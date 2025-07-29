OVO打造全球最小智慧投影機U3 軟體升級期間達七年

本土新創、智慧視聽品牌OVO推出「OVO小蘋果HD獨步版U3」。台灣團隊打造全球體積最小的HD高畫質行動智慧投影機，OVO U3重量僅249克，針對用戶最在意的畫質、性能與操作體驗三大面向全面升級，包括畫質躍升至 HD，畫面清晰度提升 125%；效能強化 140%，多工運暢靈敏；手動對焦進化為極速自動對焦，開機即刻清晰。打造真正符合現代人生活節奏的「無界」投影機。

根據Global Growth Insight市調，全球智慧投影機市場持續擴張，2024年規模達31.1億美元，預估至2033年突破 97.2億美元，年複合成長率達13.5%。逾57%用戶偏好便攜、多功能且整合智慧功能的投影機，凸顯行動投影市場潛力龐大。

OVO創辦人暨執行長吳有順表示，OVO 小蘋果 HD 獨步版 U3打破空間與設備限制，將高畫質、沉浸式的影音體驗能夠隨身帶著走，突破物理限制，不再受限於手機的小螢幕，也不必被大電視綁住空間。

OVO小蘋果U3精準掌握消費者需求，延續首代輕巧外型、PD 快充、背部無 I/O 設計與隨附尊榮配件組等廣受好評的特色，並針對用戶關注的三大核心體驗進行全面升級，包括畫質從SD躍升至 HD 解析度，畫面清晰度提升 125%；性能強化，效能提升 140%，系統更穩定流暢，開啟多個應用程式或連接外部裝置時，操作依舊靈敏不卡頓；以及體驗升級，手動對焦進化為極速自動對焦，開機即刻完成校正，OVO 並宣布自U3起，後續公開發表的 OVO 品牌投影機，其內建 OVO TV 系統皆有七年軟體免費更新服務，不僅功能持續進化，介面與內容也將不斷優化。