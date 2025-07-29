特斯拉攜手三星 法人評估：對台積電影響有限

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克證實已與三星簽署165億美元（約新台幣4,865億元）合約。市場認為可能影響台積電（2330）業績，但法人機構認為，台積電是現在擁有N5以下高階製程的唯一純晶圓代工廠，良率高於競爭對手，短期對手難影響其市占率。

三星宣布，已和某家全球大型企業簽署一項晶片代工合約，金額高達22.8兆韓元（約165億美元）。隨後馬斯克在X 平台的發文，Tesla的「AI5」與「AI6」晶片分別由台積電與三星。AI5：台積電3nm N3P製程，初期在台灣、後轉至美國亞利桑那州生產，用於FSD（HW 5.0）、Optimus機器人，2025年起量產。AI6：Samsung N2 GAA製程，在德州泰勒工廠專屬生產，合約至2033年，支援更先進的FSD（HW 6.0）與AI應用。

Tesla和Samsung合作已久，前幾代FSD晶片就是Samsung操刀，與Dojo晶片不同，Dojo D1晶片（7nm，台積電代工）專為AI訓練設計，而AI5與AI6晶片更聚焦於車載FSD與機器人應用。

Samsung並同意讓Tesla協助將製造效率最大化，馬斯克表示將親自視察產線，以加快進展。並表示這次簽下的165億美元合約「只是最低金額」，暗示後續日後下單量與金額會再增加。Samsung提供具競爭力的代工價格，並能支援產能。而Tesla同時與台積電和Samsung合作，確保晶片供應穩定性並降低成本風險。台積電負責AI5（N3P），Samsung負責AI6（N2），形成明確分工。

法人機構表示，雖然Samsung有N2 GAA製程，但台積電過去累積客戶和產品線眾多，因此晶圓製造的矽智財IP也超過同業許多。Samsung在晶圓製造的矽智財數量約1萬個左右，遠輸台積電3.7~4.0萬個。IC設計廠在晶圓代工廠投片時，晶圓代工廠若手中握有大量矽智財，有助於IC設計廠開發晶片流程。因此IC設計廠在選定投片量產晶圓廠除會考量良率、價格及交期之外，矽智財數量更是IC設計廠考慮的原因之一。

Tesla曾因Samsung N4製程良率不如台積電，轉向台積電生產AI5晶片。台積電是現在擁有N5以下高階製程的唯一純晶圓代工廠，良率又高於競爭對手，高階產能全球最多，加上台灣擁有一個完整豐沛的半導體生態系，使台積電競爭力優於同業。台積電維持預計AI加速器業務營收在2025年將會持續增加一倍，其他終端市場如智慧型手機、物聯網和車用電子則呈現溫和復甦。