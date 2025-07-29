研調估晶圓代工今年營收1650億美元 先進製程逾半
研調機構Counterpoint預估，2025年全球晶圓代工業營收可望創下歷史新高，達到1650億美元，增加17%，其中，7奈米及以下先進製程將貢獻超過一半的營收。
Counterpoint表示，2021年至2025年全球晶圓代工營收年複合成長率將達12%，先進的3奈米、4奈米和5奈米製程是推動半導體營收成長的關鍵動能。
其中，3奈米製程2025年營收將年增超過600%，達到300億美元；4奈米和5奈米製程需求依然熱絡，營收將逾400億美元。
Counterpoint指出，高階AI智慧手機技術推進，基於神經處理單元（NPU）的AI電腦解決方案興起，以及AI特殊應用晶片（ASIC）、繪圖處理器（GPU）和高效能運算（HPC）解決方案需求日益增長，促進半導體業對先進技術的關注。
Counterpoint表示，2奈米製程今年營收將占晶圓代工總營收的1%，不過，隨著台積電產能擴增，2奈米製程營收可望迅速增長，預期2027年2奈米營收比重將達到10%以上。
12奈米至20奈米製程營收將維持穩定，Counterpoint預估今年營收將占晶圓代工總營收的7%。部分晶片持續從成熟製程轉移至先進製程技術。
至於28奈米及以下的成熟製程，Counterpoint表示，今年成熟製程營收與4年前相比大致持平，不過占晶圓代工總營收比重將自2021年的54%，滑落至2025年的36%，顯示傳統技術將逐步遭到淘汰。其中，28奈米製程是一大亮點，年複合成長率將約5%。
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