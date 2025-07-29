載板廠景碩最壞情況已過 BT載板報價復甦、ABF將供不應求

載板廠商景碩（3189）日前公布財報上半年每股稅後純益1.35元，第2季雖然受到匯損干擾但仍維持獲利表現，法人預期，景碩最壞情況已過，同時受惠BT載板報價復甦以及ABF將供不應求，景碩在BT載板產能高於南電（8046），ABF載板產能則次於欣興（3037）。

隨著生產成本墊高、電價上漲、匯率以及傳統旺季到來，業界傳出下半年載板報價ABF與BT載板皆可望季季看漲，其中BT載板報價谷底翻揚。法人先前已看好，載板龍頭欣興、BT載板營收最大的景碩可望率先受惠，另外南電、臻鼎（4958）也將受惠此趨勢。

業界指出，先前部分廠商傳出下半年BT載板報價可望上漲20%，但預期個別廠商漲幅不一，部分廠商先前已有應對供需失衡降價，因此預估整體載板實績上漲幅度約在個位數百分比，下半年逐季看增。