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從AI到資安！安永亞洲生技展解析醫療產業八大轉型關鍵

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
安永聯合會計師事務所新創暨創新產業負責人呂倩雯，分享創櫃板助攻新創成長。業者提供
安永聯合會計師事務所新創暨創新產業負責人呂倩雯，分享創櫃板助攻新創成長。業者提供

亞洲生技產業年度盛會「2025亞洲生技大展」日前熱鬧登場，為期三天的展覽吸引安永聯合會計師事務所等超過850家參展商、2,200個攤位共襄盛舉。展區涵蓋醫藥醫材、CDMO、生技服務、細胞與再生醫療等14大主題，完整展現產業創新實力與轉型潛力。

安永除設攤提供一對一企業諮詢，也舉辦兩場主題演講，揭示生技醫療產業的八大關鍵趨勢，並介紹創櫃板Plus制度，協助新創企業掌握募資與資本市場策略。

安永生技醫療與健康產業負責人王彥鈞指出，未來產業將呈現八大趨勢，包括生成式AI導入研發與行銷、轉型價值導向醫療、全球監管變動影響創新與藥品定價、提升營運與財務韌性、強化研發團隊技能、擁抱數位供應鏈與共享模式、重視醫療資安風險，以及因應新稅制加強合規管理。他強調，這些趨勢不僅重塑商業模式，也改變企業應對風險與轉型的方式。

在協助新創企業方面，安永新創暨創新產業負責人呂倩雯分享，「創櫃板Plus」制度是一條結合募資與企業輔導的捷徑，不僅加快登板時程、提升市場能見度，更協助企業健全財務體質與公司治理。新制度允許企業在兩年內彈性啟動輔導程序，對有意強化資本結構、拓展市場甚至布局國際的新創公司，是升級品牌與吸引投資的關鍵跳板。

安永指出，在全球資本市場競爭激烈、法規日益複雜的環境下，如何掌握科技變革與政策動向，已成為生技醫療企業必修課。透過此次展會與前瞻分析，盼能協助產業建立更具韌性與競爭力的未來藍圖。

安永聯合會計師事務所生技醫療與健康產業負責人王彥鈞，分享生技產業未來8大關鍵趨勢。業者提供
安永聯合會計師事務所生技醫療與健康產業負責人王彥鈞，分享生技產業未來8大關鍵趨勢。業者提供

安永 創櫃板 生技產業

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