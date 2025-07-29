台積電魏哲家劉德音半導體貢獻獲肯定 11月赴美領獎

美國半導體產業協會（SIA）今天宣布，台積電董事長暨總裁魏哲家及台積電前董事長劉德音獲選為2025年羅伯特‧諾伊斯獎（Robert N. Noyce Award）共同獲獎者，2人預計出席11月20日在加州聖荷西舉行的頒獎晚宴領獎。

SIA表示，魏哲家和劉德音是半導體業的泰斗，他們重塑了美國國內外的現代半導體生態系統，並徹底改變晶片製造技術。2人加起來擁有超過80年的產業經驗和專業知識，引領半導體創新的先驅工作。

在魏哲家和劉德音的努力下，台積電如今已成為全球最大的晶片代工廠，並是半導體供應鏈的基石。SIA指出，在他們的領導下，台積電在半導體產業中扮演著至關重要角色，開發無數突破性技術，重塑運算效能、能源效率和全球供應鏈。

SIA表示，台積電開發的突破性技術協助個人運算、智慧型手機、人工智慧等技術興起。在魏哲家和劉德音的領導下，台積電顯著拓展全球業務，在美國和其他國家設立重要的製造工廠。

SIA每年頒發Robert N. Noyce獎，表彰在技術和公共政策領域為半導體行業做出傑出貢獻的領導者。SIA指出，很榮幸授予魏哲家和劉德音2025年度Robert N.Noyce獎，表彰他們開創性的工作。

魏哲家說，很榮幸能夠獲得SIA的Robert N. Noyce獎，並追隨台積電創辦人張忠謀等眾多產業有遠見者的腳步。

魏哲家表示，很榮幸能與劉德音分享這一殊榮，因為它體現了無數人的共同努力和奉獻，台積電員工不斷突破技術和製造的界限，以及台積電的客戶，他們的抱負激勵著台積電每天創新。

劉德音說，獲得Robert N. Noyce獎既是莫大榮譽，也是一項重大責任。感謝包括張忠謀在內的眾多導師、同事和合作夥伴，一直支持他，為半導體領域的卓越創新和發展做出貢獻。