三星晶圓代工獲特斯拉大單 研調：台積電以外是主要選擇

三星2奈米大客戶浮上檯面。三星電子宣布半導體客戶獲得大單，但沒說客戶名稱，不過特斯拉執行長馬斯克28日證實，已經與三星電子簽署165億美元（約台幣4,865億元）的半導體合約，這也三星晶圓代工史上最大筆訂單，三星將為特斯拉生產全自動輔助駕駛晶片「AI6」，至於剛完成設計的AI5晶片，將交由台積電（2330）生產。對於該議題，分析師也指出，三星晶圓代工是台積電以外主要選擇。

Counterpoint Research 研究副總裁 Neil Shah 分析，三星的晶圓代工業務正處於關鍵階段，面臨在生存與實現獲利之間取得平衡的挑戰。為了支撐在先進製程節點上的重大投資，三星需要吸引更多客戶，同時在良率與效能方面與台積電競爭，而台積電目前在這些方面表現相對穩定。

Neil Shah 分析，目前，若市場尋求具規模且具可信度的台積電替代方案，三星仍是主要選擇，至少在 Intel 完善其代工服務之前如此。三星初期可能會提供具有吸引力的晶圓價格，以提升先進製程的產能利用率與良率，而這些因素是晶圓代工業務成功的關鍵。