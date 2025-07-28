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台積產能太滿 特斯拉晶片交三星代工
特斯拉執行長馬斯克廿八日證實，已與三星簽署一六五億美元（約台幣四八六五億元）合約，特斯拉下世代全自動輔助駕駛（ＦＳＤ）晶片「AI６」將交由三星代工，並暗示日後下單金額可能增加。
特斯拉先前ＦＳＤ晶片都由三星操刀，最新剛完成設計的ＦＳＤ晶片「AI５」首度轉至台積電生產，如今AI６又回到三星懷抱，引發關注。但韓媒報導，「台積電二奈米產能太滿無法再接單，特斯拉才轉至三星下單。」據悉，AI６晶片以三星二奈米生產，是三星晶圓代工歷來最大訂單，特斯拉更是三星二奈米首家浮出檯面的大客戶。
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