快訊

關稅未定…經發會顧問會議突喊停 鄭麗君在美續磋商

影／高雄入夜大雨狂炸閃電照夜空還有轟雷 網驚嚇「天公伯小力一點」

232調查 業界推演四情境

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

美國232晶片產業調查結果可能於兩周內出爐。業界目前推論四種情境。

首先，IC設計業者認為，IC直接輸美比率不高，大多出貨到其他地區再進行產品組裝。下游客戶當然有產品銷往美國，只是這對IC業者影響不大。

其次，業界人士提到，若美方對晶片生產所需原物料都一起課稅，可能墊高整體晶片生產成本。但如果這些成本都反映給下游美商客戶，對美方也不見得有利。

第三點是，目前不知道美方半導體關稅課徵範圍，業者指出，現在產品都是談出廠價，若加上關稅，客戶要自行承擔。如果供應鏈有客戶被課稅，要求沒被課稅的供應商分攤一些，雙方協商就比談判籌碼。例如先前新台幣升值，上游供應商自行吸收，沒有對客戶加價，這時可主張先前共體時艱，婉拒吸收增加的關稅成本。

至於第四個看法就是假設各國IC都被課稅，就比較台灣與其他國家被課徵稅率的差距，以估算對台廠實質影響。

半導體業者坦言，目前232晶片產業調查的情勢仍不明朗，只能密切注意。

晶片 關稅

延伸閱讀

「232條款」半導體關稅將揭曉 學者估稅率25%至50%

關稅不確定壓抑匯價 新台幣連3跌貶破29.5關卡

川普再點名台灣：一些台廠將「這麼做」以閃避半導體關稅

特斯拉簽署價值165億美元協議 向三星採購AI6晶片

相關新聞

半導體人才荒 文科生也受歡迎

半導體為台灣經濟發展的命脈，一○四人力銀行昨與工研院合作發布「二○二五半導體業人才報告書」，今年五月半導體人才缺口達三點...

半導體人才荒…我人才遭全球挖角 專家：產業複製出海挑戰大

因應地緣政治，愈來愈多的半導體廠展開國際化布局，台灣半導體成功經驗能複製到海外？工研院工研院產業科技國際策略發展所長林昭...

特斯拉AI6晶片 回頭下單三星…韓媒爆料台積2奈米產能太滿

特斯拉執行長馬斯克28日證實，已與三星簽署165億美元（約新台幣4,865億元）合約，特斯拉下世代全自動輔助駕駛（FSD...

8月27日登場…科技論壇 催動AI新紀元

全球掀起AI革命浪潮，各行各業不再僅止於「嘗試AI」，而是全速「導入AI、落地應用、創造價值」。迎向AI黃金十年，台灣產...

232調查 業界推演四情境

美國232晶片產業調查結果可能於兩周內出爐。業界目前推論四種情境。

新一波世代傳承…台積資深副總羅唯仁退休

台積電前企業策略發展資深副總經理羅唯仁於27日退休，是該公司近期第四位退休的高階主管。台積電高階管理層近期陸續屆齡退休，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。