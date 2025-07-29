232調查 業界推演四情境

美國232晶片產業調查結果可能於兩周內出爐。業界目前推論四種情境。

首先，IC設計業者認為，IC直接輸美比率不高，大多出貨到其他地區再進行產品組裝。下游客戶當然有產品銷往美國，只是這對IC業者影響不大。

其次，業界人士提到，若美方對晶片生產所需原物料都一起課稅，可能墊高整體晶片生產成本。但如果這些成本都反映給下游美商客戶，對美方也不見得有利。

第三點是，目前不知道美方半導體關稅課徵範圍，業者指出，現在產品都是談出廠價，若加上關稅，客戶要自行承擔。如果供應鏈有客戶被課稅，要求沒被課稅的供應商分攤一些，雙方協商就比談判籌碼。例如先前新台幣升值，上游供應商自行吸收，沒有對客戶加價，這時可主張先前共體時艱，婉拒吸收增加的關稅成本。

至於第四個看法就是假設各國IC都被課稅，就比較台灣與其他國家被課徵稅率的差距，以估算對台廠實質影響。

半導體業者坦言，目前232晶片產業調查的情勢仍不明朗，只能密切注意。