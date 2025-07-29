半導體人才荒！我人才遭全球挖角 專家：產業複製出海挑戰大

因應地緣政治，愈來愈多的半導體廠展開國際化布局，台灣半導體成功經驗能複製到海外？工研院工研院產業科技國際策略發展所長林昭憲說，恐還得面臨文化、法規和社會少子化等挑戰。

林昭憲昨出席一○四人力銀行發布「半導體業人才報告書」的活動時，對台灣半導體廠提出上述示警。他說，台灣半導體人才因擁有外語能力、能適應海外工作環境與文化的專業，正是台灣科技人才的ＤＮＡ，未來勢必成為國際科技人才庫，進而成為各國挖角對象。

不過，他強調，能否複製台灣半導體產業成功經及到海外，仍將遭遇法規、社會和文化整合等嚴峻挑戰，因此未來培育靈活應變能力及跨領域或跨技術整合能力，是提升企業競爭力重要課題。

林昭憲並以台灣半導體產業在全球產業地位分析指出，台灣晶圓代工占百分之六十八點八，全球排名第一；ＩＣ封測市占近五成，全球居冠；ＩＣ設計市占百分之十六點八，全球排名第二。其中台灣為七奈米及以下晶片重要產地，且有高達百分之八十三ＡＩ晶片為台廠生產。

他指出，二○一○年至二○二四年，台灣半導體產值成長三倍，新生人口卻減少約百分之廿，顯示在高科技產業加速成長下，人才斷層的隱憂。也因大部分的理工人員均被台積電、美光甚至在台擴大ＡＩ研發人才的輝達吸納待盡，因而鼓勵文科生加入半導體行列。