聽新聞
0:00 / 0:00

半導體人才荒 文科生也受歡迎

聯合報／ 記者陳素玲簡永祥／台北報導
104人力銀行與工研院共同發布「2025半導體業人才報告書」，以類比IC設計工程師年薪中位數178萬元居冠。圖／104人力銀行提供
104人力銀行與工研院共同發布「2025半導體業人才報告書」，以類比IC設計工程師年薪中位數178萬元居冠。圖／104人力銀行提供

半導體為台灣經濟發展的命脈，一○四人力銀行昨與工研院合作發布「二○二五半導體業人才報告書」，今年五月半導體人才缺口達三點四萬人，三大職類「生產製造／品管／環衛類」、「研發類」、「操作／技術／維修類」工作機會持續攀高。「操作／技術／維修類」因需要輪班且工作當下需高度專注，最難招募，一個工作機會僅能分到○點二名求職者人力。

而為解決日益嚴重的半導體人才荒，文科生也成為半導體人才招攬對象。工研院產業科技國際策略發展所所長林昭憲說，勞動部因此和各大學合作半導體課程短期培訓班，進行為期二四○小時的半導體製程、半導體與光電實務及半導體與電子電路系統設計等課程，九十天後的就業率達百分之五十，一八○天後的就業率超過百分之七十五。

數據發現，主要徵才前三大職類：「生產製造／品管／環衛類」缺一萬人、「研發類」缺九千人、「操作／技術／維修類」缺七千人。

薪資方面，報告書提到，在「非主管職」中，類比ＩＣ設計工程師的年薪中位數高達一七八萬元，位居首位，其次為數位ＩＣ設計工程師一五七萬元，顯示ＩＣ設計在半導體價值鏈中擁有極高的技術門檻與附加價值。此外，軔體工程師為一四三萬元、電信／通訊系統工程師的一三二萬元與演算法工程師的一二九萬元等職缺薪資也居前段，反映出５Ｇ、ＡＩ與智慧應用發展對相關專業人才的高度需求。

至於非理工職投入半導體「操作／技術／維修類」有百分之五十八不限科系最有機會，「生產製造／品管／環衛類」雖具技術門檻，但多屬執行性質，百分之卅八職務科系不拘，彈性中等。相較之下，「研發類」職務需具備電機、電子、材料等專業背景，科系不拘的比率僅百分之廿三。

AI 薪資 半導體

延伸閱讀

《2025半導體業人才報告書》每月徵才3.4萬人 最缺兩大職務

從選址到物流銷售 AI解決零售關鍵痛點

3DGS數位雙生創新引擎

半導體人才缺口公布 這些職類每月缺才1萬人

相關新聞

「232條款」半導體關稅將揭曉 學者估稅率25%至50%

美國4月以國安名義發起「232晶片產業調查」，美國商務部長盧特尼克28日宣布，將在兩周內公開調查結果，後續半導體關稅也將...

台積資深副總經理羅唯仁27日退休 公司祝退休愉快

台積電（2330）企業策略發展資深副總經理羅唯仁已於本月27日退休，台積電28日提到，公司感謝羅唯仁博士多年來對公司的貢...

半導體人才荒！我人才遭全球挖角 專家：產業複製出海挑戰大

因應地緣政治，愈來愈多的半導體廠展開國際化布局，台灣半導體成功經驗能複製到海外？工研院工研院產業科技國際策略發展所長林昭...

台積產能太滿 特斯拉晶片交三星代工

特斯拉執行長馬斯克廿八日證實，已與三星簽署一六五億美元（約台幣四八六五億元）合約，特斯拉下世代全自動輔助駕駛（ＦＳＤ）晶...

半導體人才荒 文科生也受歡迎

半導體為台灣經濟發展的命脈，一○四人力銀行昨與工研院合作發布「二○二五半導體業人才報告書」，今年五月半導體人才缺口達三點...

獲SIA最高榮譽 台積電董座魏哲家與前董座劉德音將可望再同台

美國半導體產業協會SIA 28日宣布台積電（2330）董座魏哲家與前董座劉德音將共同獲頒最高榮譽，二人成為羅伯特·諾伊斯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。