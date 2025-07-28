半導體人才荒 文科生也受歡迎

半導體為台灣經濟發展的命脈，一○四人力銀行昨與工研院合作發布「二○二五半導體業人才報告書」，今年五月半導體人才缺口達三點四萬人，三大職類「生產製造／品管／環衛類」、「研發類」、「操作／技術／維修類」工作機會持續攀高。「操作／技術／維修類」因需要輪班且工作當下需高度專注，最難招募，一個工作機會僅能分到○點二名求職者人力。

而為解決日益嚴重的半導體人才荒，文科生也成為半導體人才招攬對象。工研院產業科技國際策略發展所所長林昭憲說，勞動部因此和各大學合作半導體課程短期培訓班，進行為期二四○小時的半導體製程、半導體與光電實務及半導體與電子電路系統設計等課程，九十天後的就業率達百分之五十，一八○天後的就業率超過百分之七十五。

數據發現，主要徵才前三大職類：「生產製造／品管／環衛類」缺一萬人、「研發類」缺九千人、「操作／技術／維修類」缺七千人。

薪資方面，報告書提到，在「非主管職」中，類比ＩＣ設計工程師的年薪中位數高達一七八萬元，位居首位，其次為數位ＩＣ設計工程師一五七萬元，顯示ＩＣ設計在半導體價值鏈中擁有極高的技術門檻與附加價值。此外，軔體工程師為一四三萬元、電信／通訊系統工程師的一三二萬元與演算法工程師的一二九萬元等職缺薪資也居前段，反映出５Ｇ、ＡＩ與智慧應用發展對相關專業人才的高度需求。

至於非理工職投入半導體「操作／技術／維修類」有百分之五十八不限科系最有機會，「生產製造／品管／環衛類」雖具技術門檻，但多屬執行性質，百分之卅八職務科系不拘，彈性中等。相較之下，「研發類」職務需具備電機、電子、材料等專業背景，科系不拘的比率僅百分之廿三。