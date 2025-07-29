8月27日登場…科技論壇 催動AI新紀元

全球掀起AI革命浪潮，各行各業不再僅止於「嘗試AI」，而是全速「導入AI、落地應用、創造價值」。迎向AI黃金十年，台灣產官研界群策群力，讓AI從「看得見」的技術、「用得到」的服務，轉化為「賺得到」的生意。

迎接AI黃金十年，經濟日報將於8月27日在台北國際會議中心（TICC）舉辦2025科技論壇「開啟AI新紀元」。本論壇由經濟日報主辦、協辦單位為中華電信（2412），工研院、資策會、日月光集團、玉山銀行、凱基金控。

論壇擬邀請行政院副院長鄭麗君、交通部政務次長伍勝園、中華電信董事長簡志誠、中華電信總經理林榮賜、研華嵌入式事業群總經理張家豪、達明機器人總經理暨執行長陳尚昊，工研院AI策略長余孝先、資策會執行長范俊逸、玉山金控科技長張智星等產官研界專家，探討AI應用落地商機。

論壇壓軸高峰對談將以「生態協創共榮 掌握AI黃金十年」為題，由數位轉型學院院長詹文男擔任主持人，中華電信企業客戶分公司總座張本元、台灣微軟公共業務事業群總座陳守正、財政部財政資訊中心副主任李素蘭參與對談。

根據國際貨幣基金組織（IMF）報告，2025年至2030年AI技術將提升每年全球經濟產出成長0.5個百分點。研調機構IDC預估，至2030年，AI將為全球經濟帶來累計19.9兆美元的成長。

台灣也積極加入AI大浪潮，賴總統2018年擔任行政院長時就啟動「台灣AI行動計劃」，就任總統時更強調將台灣打造成「AI智慧島」，促進AI技術在各行各業的應用，提升國家競爭力。

行政院長卓榮泰認為，需積極建構數位主權及主權AI，鼓勵企業擴大對AI投資，強化AI資安管理，政府也積極導入AI，提升治理效率。

台灣資通訊及軟硬體產業在AI領域中扮演要角，輝達執行長黃仁勳多次提到，生成式AI引爆新產業革命，醫療健康、金融服務、製造工廠等各產業都將迎來AI引發顛覆性變革，台灣是支撐這場革命的核心力量。

身為台灣電信龍頭，中華電信董事長簡志誠設定「AI加持，兆元市值」的企業願景，明確定位中華電信為「賦能者+協創者」，攜手產官學研共同推動台灣產業AI化，打造真正以人為本、場域為核心的智慧升級路徑。

2025科技論壇即日起受理報名，報名網址：https://money.udn.com/ACT/2025/tech/index.html。