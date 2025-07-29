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自駕鏡頭進化 亞光大贏家

經濟日報／ 記者陳昱翔林薏茹／台北報導

特斯拉衝刺新一代全自動輔助駕駛（FSD），視全自動駕駛為終極目標，在AI6晶片下足功夫，將結合規格顯著升級的前置鏡頭，打造升級版HW4.0，雖然台積電受限2奈米產能全被其他客戶包走，無法承接特斯拉這筆大單，隨特斯拉新一代自駕鏡頭再進化，供應鏈亞光（3019）營運跟著喊衝，成為此案台廠大贏家。

特斯拉自駕系統的核心為AI晶片與鏡頭，晶片負責處理來自鏡頭和其他感測器的大量數據，鏡頭的規格直接影響數據的品質和廣度，攸關行車安全，非常重要。

目前市面上的特斯拉車輛主要搭載HW3.0系統，均採用特斯拉自研的AI5晶片，HW3.0系統中所有鏡頭都採用123萬畫素規格，包括車輛前後左右的八顆鏡頭，用於提供全方位環境感知。

HW4.0則搭載特斯拉最新一代自駕晶片，AI6晶片將成為HW4.0的核心，加上前置鏡頭由123萬畫素一舉升級到543萬畫素，AI6晶片能有效處理來自高畫素前置鏡頭產生的龐大數據，讓自駕系統對周遭有更精準理解，實現更強大的自駕能力。

亞光為特斯拉車用鏡頭供應商，去年車載鏡頭出貨1,099萬顆，年增63%，市場預料特斯拉衝刺無人車，對車用鏡頭需求將有增無減。

因應車載鏡頭客戶需求，亞光已有菲律賓建立二廠計畫，並積極布局AI機器人市場，目前已與歐美三家客戶合作少量試產，應用於手部感測與視覺辨識，預期兩至三年後有機會進入量產期，推估「一台人形機器人至少需七至八顆鏡頭，而感知與觸覺都是必備元件。」

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