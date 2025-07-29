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台積電嘉義園區工地淹水停工

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

南台灣昨（28）日豪雨不斷，台積電（2330）位在嘉義科學園區、今年5月才動工的先進封測廠（AP7）工地也淹水。對此，台積電昨日回應，工地由承包商負責，依照嘉義縣政府的規定停工，現場有防災相關作業人員待命，工區部分公共道路積水且進行抽水等工作，目前一切無礙。

台積電提到，AP7工地交付承包商，昨日依嘉義縣政府「天然災害停止上班及上課」相關規定告示停工，現場由防災相關作業組員待命，並已完成相關防災檢查程序部署，包括排水渠道暢通檢核、排水泵浦整備，並減少工區受風面較大之臨時裝置（保護網及圍籬等）。

因較大雨量影響，AP7部分工區外部公共道路積水正進行抽水與復原工作。

雨量 封測 台積電

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