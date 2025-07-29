新一波世代傳承…台積資深副總羅唯仁退休

台積電（2330）前企業策略發展資深副總經理羅唯仁於27日退休，是該公司近期第四位退休的高階主管。台積電高階管理層近期陸續屆齡退休，內部世代傳承持續進行，中生代梯隊也陸續浮上檯面。

羅唯仁在台積電任職約21年，公開資訊觀測站最新資料顯示，至退休前，羅唯仁今年6月自集中市場賣出46張台積電股票，但仍然持有1,348張178股台積電股票，以昨日收盤價1,145元計算，市值約15.43億元。

台積電昨天提到，公司感謝羅唯仁多年來對公司的貢獻，並祝他退休生活愉快。

台積電內部日前公告，資深副總何麗梅轉任企業策略發展組織並持續領導企業永續組織，人力資源組織由副總經理陳培宏擔任主管，相關高階人事案曝光後，業界即認為是為羅唯仁退休前的接棒安排。

業界認為，台積電內部人才濟濟，相關資深副總退休時，皆已有完善人事安排，確保後續接棒團隊不掉棒。

公開資訊資料顯示，在羅唯仁之前，台積電高階管理層近期已有三人陸續屆齡退休或宣布退休，包含前資深副總瑞克．凱希迪（Rick Cassidy）將於2026年元月退休並已卸任TSMC Arizona Corporation董事長及董事轉任執行顧問、前資深副總經理林錦坤4月退休轉任聯發科顧問、台積電「研發六騎士」之一前研發副總經理／台積卓越科技院士余振華7月退休等。

台積電官網資訊顯示，羅唯仁2004年加入台積電，擔任營運組織二副總經理，並於2006年至2009年擔任研發副總經理，隨後升任先進技術事業及營運組織製造技術副總經理。

羅唯仁是台大物理系學士，並於美國加州大學柏克萊分校取得固態物理與表面化學碩士、博士學位。過去21年，羅唯仁於台積電致力於為客戶提供更全面及創新的解決方案，以面對嚴峻的技術挑戰，帶領團隊取得全球超過1,500項專利，其中包含約1,000項美國專利。