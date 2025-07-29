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特斯拉AI6晶片 回頭下單三星…韓媒爆料台積2奈米產能太滿

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者尹慧中／綜合報導
特斯拉。 路透
特斯拉。 路透

特斯拉執行長馬斯克28日證實，已與三星簽署165億美元（約新台幣4,865億元）合約，特斯拉下世代全自動輔助駕駛（FSD）晶片「AI6」將交由三星代工，「我將親自視察產線，以加快進展」，並暗示日後下單金額可能增加。

特斯拉先前FSD晶片都由三星操刀，最新剛完成設計的FSD晶片「AI5」首度轉至台積電（2330）生產，如今AI6又回到三星懷抱，引發關注。惟韓媒爆料「台積電2奈米產能太滿無法再接單，特斯拉才轉至三星下單。」

據悉，AI6晶片以三星2奈米生產，是三星晶圓代工歷來最大訂單，特斯拉更是三星2奈米首家浮出檯面的大客戶。

三星28日稍早宣布，已和某家全球企業簽下22.8兆韓元（約165億美元）的晶片代工合約，引發關注，馬斯克隨後在社群平台X發文證實特斯拉就是與三星簽約的企業。三星股價聞訊大漲，終場勁揚4.6%，台積電昨天則收平盤價1,145元。

馬斯克並在另一則貼文中表示：「三星在德州的工廠將生產特斯拉新一代AI6晶片，其戰略重要性不言而喻。目前三星生產AI4晶片。」「台積電將生產剛剛完成設計的AI5晶片，初期在台灣生產，之後在亞利桑那州。」

馬斯克說，三星已同意讓特斯拉協助將製造效率最大化，「這一點至關重要，我將親自視察產線，以加快進展。而且這座晶圓廠離我家不遠，地理位置很方便」。

三星與特斯拉的合約將至2033年底。馬斯克透露，這次簽下的165億美元合約「只是最低金額」，暗示後續日後下單量與金額會再增加。

韓媒則爆料，特斯拉最初與台積電就AI6晶片的生產進行洽商，台積電因訂單滿載「生產困難」，特斯拉轉而選擇三星。

韓媒《MK News》報導，半導體業內人士透露，此次三星與特斯拉的供貨合約並非短時間內達成。特斯拉在今年元月舉行的2025年國際消費電子展會期間與三星電子進行接觸，並在上周敲定最終合約。

報導認為，這份合約也將成為三星泰勒廠的重要轉捩點，該工廠自2022年動工以來，已有四年多未投入運營，AI6晶片將成為其首款量產產品。一位三星相關人士表示，「由於沒有產品訂單，我們無法確認具體的製程或設備，但這份來自特斯拉的訂單標誌著第一步。工廠動工四年後，我們終於看到了曙光。」

對於三星獲得特斯拉晶片代工大單，研調機構集邦科技（TrendForce）分析師喬安認為，這顯示三星在改善2奈米穩定性上的努力日漸有成效。

台積電 特斯拉 三星電子

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