半導體缺才逾3萬人5月職缺數重回疫前高點…三類別最搶手

AI蓬勃發展，促使半導體產業邁向技術融合與應用並進的新轉型階段。工研院昨（28）日與104人力銀行聯合發表《半導體業人才報告書》，截至2025年5月，半導體產業整體職缺數回升至疫情前高點，當月人力缺口達3.4萬人，主要集中於「生產製造／品管／環衛類」、「研發類」與「操作／技術／維修類」三大職類。

該報告書整合104在職場數據與工研院對產業結構的深度洞察，揭露企業最關注的三大痛點：一是關鍵技術人才短缺，尤其在AI應用、新興技術與系統整合職能上，人才供需落差日益明顯；二是薪資落差與招募競爭加劇，導致留才難度升高；三是技術職需求型態轉變，企業更重視具跨域整合、國際視野與產品化能力的人才。

報告書全面解析「後摩爾時代」的人才新需求與升級契機，更直指半導體人才面臨缺口大、挑戰大等課題。報告顯示，截至今年5月，半導體產業職缺數回升至疫情前高點，5月人力缺口達3.4萬人，主要集中三大職類。

由於技術門檻高、訓練周期長，人力供給不足。以「操作／技術／維修類」為例，供需比僅為0.2，等於每五個職缺只有一位求職者；該類職缺自2023年10月的4,300個，至2025年5月達9,000個，增幅67%，顯示先進製程與封裝產線擴張，推升人力需求。研發職缺則自2023年約6,000筆增長至近萬筆，反映AI、異質整合與新興應用帶動高階研發人才急遽需求。

工研院資深副總暨協理蘇孟宗表示，台灣半導體邁入轉型關鍵期，面對AI技術演進與供應鏈全球化，企業對人才的期待已從單一技術能力轉向重視跨域整合、國際適應與系統思維。報告書結合工研院產業研究與104職場觀察，希望為產業打造兼具前瞻與實證的人才生態藍圖，讓台灣不只技術領先，更是全球人才發展參考標竿。

104人力銀行人資長鍾文雄表示，對企業而言，能否掌握並留住具備綜合能力的人才，將成為產業升級與全球競爭的關鍵分水嶺。