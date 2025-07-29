IC 設計工程師 薪情好

104人力銀行與工研院發布《2025半導體業人才報告書》，針對薪資排名，「非主管職」以類比IC設計工程師年薪中位數178萬元居冠；「主管職」以硬體工程研發主管年薪中位數181萬元最高。若是看增幅，「非主管職」以其他特殊工程師增長21%最多；「主管職」是專案業務主管增長20%居第一。

觀察十大高薪職務的平均薪與中位薪可發現，平均年薪普遍高於薪資中位數，反映少數高薪個案拉高平均薪資。建議企業在薪資評估時，不能僅參考平均薪，須細分不同職級與職責範圍，搭配福利制度與職涯發展規劃，提高人才吸引力。

調查數據顯示，非主管職以「類比IC設計工程師」年薪中位數178萬元位居首，其次為「數位IC設計工程師」157萬元，顯示IC設計在半導體價值鏈中有極高的技術門檻與附加價值。此外，「韌體工程師」143萬元、「電信／通訊系統工程師」132萬元與「演算法工程師」129萬元等職缺薪資亦居前段，反映出5G、AI與智慧應用發展對相關專業人才的高度需求。

半導體業主管職薪資排行，最高是硬體工程研發主管年薪中位數181萬元，其次為經營管理主管170萬元，顯示技術與管理整合能力重要。

從薪資成長幅度觀察，其他特殊工程師薪資年增幅21.1%居冠，有識者可透過此職務布局未來。其中，數位IC設計工程師薪資中位數是「非主管職」排名第二，漲幅16.6%則是第四，顯示頂尖設計人才具極高價值，企業願意支付高昂薪酬留才。

主管職年薪中位數漲幅最高職位以「專案業務主管」漲幅19.9%居冠。