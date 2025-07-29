快訊

關稅未定…經發會顧問會議突喊停 鄭麗君在美續磋商

影／高雄入夜大雨狂炸閃電照夜空還有轟雷 網驚嚇「天公伯小力一點」

IC 設計工程師 薪情好

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北報導

104人力銀行與工研院發布《2025半導體業人才報告書》，針對薪資排名，「非主管職」以類比IC設計工程師年薪中位數178萬元居冠；「主管職」以硬體工程研發主管年薪中位數181萬元最高。若是看增幅，「非主管職」以其他特殊工程師增長21%最多；「主管職」是專案業務主管增長20%居第一。

觀察十大高薪職務的平均薪與中位薪可發現，平均年薪普遍高於薪資中位數，反映少數高薪個案拉高平均薪資。建議企業在薪資評估時，不能僅參考平均薪，須細分不同職級與職責範圍，搭配福利制度與職涯發展規劃，提高人才吸引力。

調查數據顯示，非主管職以「類比IC設計工程師」年薪中位數178萬元位居首，其次為「數位IC設計工程師」157萬元，顯示IC設計在半導體價值鏈中有極高的技術門檻與附加價值。此外，「韌體工程師」143萬元、「電信／通訊系統工程師」132萬元與「演算法工程師」129萬元等職缺薪資亦居前段，反映出5G、AI與智慧應用發展對相關專業人才的高度需求。

半導體業主管職薪資排行，最高是硬體工程研發主管年薪中位數181萬元，其次為經營管理主管170萬元，顯示技術與管理整合能力重要。

從薪資成長幅度觀察，其他特殊工程師薪資年增幅21.1%居冠，有識者可透過此職務布局未來。其中，數位IC設計工程師薪資中位數是「非主管職」排名第二，漲幅16.6%則是第四，顯示頂尖設計人才具極高價值，企業願意支付高昂薪酬留才。

主管職年薪中位數漲幅最高職位以「專案業務主管」漲幅19.9%居冠。

主管 薪資

延伸閱讀

打造全新路廊人本友善 新北汐止康寧街三期工程近完工

《2025半導體業人才報告書》每月徵才3.4萬人 最缺兩大職務

海軍承德軍艦完成性能提升工程 今首度海上測試

解決塞車！竹縣台1替代道路動工進度超前 楊文科今冒雨視察

相關新聞

半導體人才荒 文科生也受歡迎

半導體為台灣經濟發展的命脈，一○四人力銀行昨與工研院合作發布「二○二五半導體業人才報告書」，今年五月半導體人才缺口達三點...

半導體人才荒…我人才遭全球挖角 專家：產業複製出海挑戰大

因應地緣政治，愈來愈多的半導體廠展開國際化布局，台灣半導體成功經驗能複製到海外？工研院工研院產業科技國際策略發展所長林昭...

特斯拉AI6晶片 回頭下單三星…韓媒爆料台積2奈米產能太滿

特斯拉執行長馬斯克28日證實，已與三星簽署165億美元（約新台幣4,865億元）合約，特斯拉下世代全自動輔助駕駛（FSD...

8月27日登場…科技論壇 催動AI新紀元

全球掀起AI革命浪潮，各行各業不再僅止於「嘗試AI」，而是全速「導入AI、落地應用、創造價值」。迎向AI黃金十年，台灣產...

232調查 業界推演四情境

美國232晶片產業調查結果可能於兩周內出爐。業界目前推論四種情境。

新一波世代傳承…台積資深副總羅唯仁退休

台積電前企業策略發展資深副總經理羅唯仁於27日退休，是該公司近期第四位退休的高階主管。台積電高階管理層近期陸續屆齡退休，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。