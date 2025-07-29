快訊

關稅未定…經發會顧問會議突喊停 鄭麗君在美續磋商

影／高雄入夜大雨狂炸閃電照夜空還有轟雷 網驚嚇「天公伯小力一點」

矽統第2季每股賺1.2元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

聯電集團旗下IC設計廠矽統（2363）昨（28）日公布第2季財報，單季每股純益1.2元，今年上半年每股純益也是1.2元。

矽統第2季合併營收6.36億元，季增35.4％、年增11.68倍，歸屬母公司業主淨利6.17億元。累計上半年合併營收11.06億元，年增12.09倍，歸屬母公司業主淨利6.16億元，每股純益1.2元。

矽統從2014年第4季到2024年第2季止，近十年間單季營收都不到1億元；但去年下半起開始有所轉變，去年第3季營收2億元以上，接下來連兩季營收都超過4億元，今年第2季營收逾6億元。

聯電董事長洪嘉聰在2023年8月接任矽統董座，後來矽統陸續從聯電手中承接山東聯暻半導體100%持股，又以換股方式併購紘康，今年4月山東聯暻收購廈門凌陽華芯科技股權，在一連串併購操作下，逐步推升矽統業績。

母公司 科技股 半導體

延伸閱讀

朝野檢討漢光演習 應區分迷彩「辨識敵我」、兵推廈門

聯電（2303）上半年營收成長...要補漲了？專家示警：匯損問題未解難起色

半導體成熟製程陷砍單風暴 聯電、世界、力積電等毛利率有壓

亞翔、印能 認購放閃

相關新聞

半導體人才荒 文科生也受歡迎

半導體為台灣經濟發展的命脈，一○四人力銀行昨與工研院合作發布「二○二五半導體業人才報告書」，今年五月半導體人才缺口達三點...

半導體人才荒…我人才遭全球挖角 專家：產業複製出海挑戰大

因應地緣政治，愈來愈多的半導體廠展開國際化布局，台灣半導體成功經驗能複製到海外？工研院工研院產業科技國際策略發展所長林昭...

特斯拉AI6晶片 回頭下單三星…韓媒爆料台積2奈米產能太滿

特斯拉執行長馬斯克28日證實，已與三星簽署165億美元（約新台幣4,865億元）合約，特斯拉下世代全自動輔助駕駛（FSD...

8月27日登場…科技論壇 催動AI新紀元

全球掀起AI革命浪潮，各行各業不再僅止於「嘗試AI」，而是全速「導入AI、落地應用、創造價值」。迎向AI黃金十年，台灣產...

232調查 業界推演四情境

美國232晶片產業調查結果可能於兩周內出爐。業界目前推論四種情境。

新一波世代傳承…台積資深副總羅唯仁退休

台積電前企業策略發展資深副總經理羅唯仁於27日退休，是該公司近期第四位退休的高階主管。台積電高階管理層近期陸續屆齡退休，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。