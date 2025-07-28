獲SIA最高榮譽 台積電董座魏哲家與前董座劉德音將可望再同台

美國半導體產業協會SIA 28日宣布台積電（2330）董座魏哲家與前董座劉德音將共同獲頒最高榮譽，二人成為羅伯特·諾伊斯獎的共同獲獎者，表彰替美國半導體產業做出傑出貢獻。

SIA每年都會頒發諾伊斯獎，以表彰在技術和/或公共政策領域為半導體行業做出傑出貢獻的領導者。台積電董座魏哲家與前董座劉德音將於2025年11月20日在加州聖荷西舉行的SIA頒獎晚宴上受獎。

SIA總裁兼執行長John Neuffer表示，台積電董座魏哲家與前董座劉德音是產業巨擘，他們重塑了美國國內外的現代半導體生態系統，並徹底革新了晶片製造技術。

John Neuffer表示，在魏哲家與前董座劉德音的努力下，台積電如今已成為全球最大的晶片代工製造商，並成為全球半導體供應鏈的基石。在他們的領導下，台積電在半導體產業中扮演著至關重要的角色，開發了無數突破性的技術進步，重塑了運算效能、能源效率和全球供應鏈。這些突破性技術推動了個人運算、智慧型手機、人工智慧等技術的興起。在他們的領導下，台積電顯著拓展其全球業務，在美國和其他國家設立了重要的製造工廠。

依據新聞稿，魏哲家表示：「獲得SIA的諾伊斯獎並追隨包括台積電創辦人張忠謀博士在內的眾多行業遠見者的腳步，我深感榮幸。我很榮幸與Mark分享這一認可，因為它反映了無數人的集體努力和奉獻精神——我們現任和前任員工，他們堅持不懈地突破技術和製造的界限；我們的客戶，他們的激勵著我們每天進行創新。」

至於劉德音則在新聞稿提到，「獲得諾伊斯獎既是莫大的榮譽，也是一份巨大的責任，因為它激勵我們去鼓勵未來的產業領袖，我感謝SIA對CC和我的認可，也感謝包括張忠謀博士在內的眾多導師、同事和合作夥伴，他們支持我為半導體領域的卓越創新和發展做出了貢獻。」

諾伊斯獎是為了紀念半導體行業先驅、仙童半導體公司和英特爾公司聯合創始人羅伯特·諾伊斯(Robert N. Noyce)而設立的。