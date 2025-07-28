特斯拉捨台積電改抱三星 陸行之分析原因有五

電動車大廠特斯拉（Tesla）宣布AI 6 車用晶片改回三星2奈米晶圓代工，外資金童分析師陸行之點評特斯拉捨台積電（2330）回三星懷抱有五個原因，包括便宜、控制、利益衝突不存在、龜毛及分散風險。

三星半導體長約165億美元大單預計2033年才將正式揭曉，業界原先猜測為超微（AMD）與高通部分新訂單從台積電外溢到三星晶圓代工。不過，路透社報導，特斯拉執行長馬斯克宣布，已簽署1項價值165億美元（約新台幣4,880億元）協議，將向韓國三星電子採購晶片。

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1. 便宜，尤其最近三星3nm 的良率也有改善，數年之後2nm 良率改善應該不是難事，如此一來，三星提供比台積電較低的價格也相當合理。

2. 控制，馬斯克說三星德州廠離Tesla 工廠很近，還要隨時進廠幫三星改善生產線，這點台積電應該不可能答應馬斯克到TSMC Arizona Fabs 到處趴趴走。這裡我也不確定馬斯克過去的電動車製造背景能對半導體製造有幫助，還是老馬想徹底了解學習半導體製造？以後想把電動車/機器人製造的能力延伸到更上游的半導體製造（這個野心很大，除了三星外，也沒幾家系統產品公司成功過）。

3. 利益衝突不存在：不同於蘋果跟三星的關係，蘋果當初離開三星除了技術跟台積電的差異外，三星也做Smart 手機跟蘋果競爭。到目前為止，三星還沒有正式踏入電動車及機器人製造，三星集團還可優先提供DRAM, NAND, 電池產品給 Tesla，所以台積電不跟客戶競爭的優勢，短期不存在。

4. 龜毛：以現在 Tesla 一年賣不到2百萬電動車，AI 4 全部不到4百萬顆，Tesla 車用晶片對台積電真的很小，但以馬斯克龜毛畫大餅的個性（什麼以後幾億台機器人需求) 一定也想對台積電予取予求， 大客戶如蘋果龜毛就認了，但馬斯克可能踢到台積電鐵板一塊，但到三星就被當神，鋪紅地毯歡迎光臨。

5. 分散風險：如果以後Tesla Robotaxi 服務 and Optimus 3 真的大賣，特斯拉找兩個代工廠來分散風險做不同世代AI晶片，也算合理，到時候 Tesla 可能才會發現，哇勒，台積電怎麼量產進度，良率，晶片耗能，速度比三星好一大截，還是多轉些訂單給台積電好了，嘻嘻。