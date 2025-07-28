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馬斯克證實和三星簽半導體合約 同時和台積合作中

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
特斯拉執行長馬斯克證實和三星簽約半導體訂單之際並同時和台積電合作中。翻攝自X
特斯拉執行長馬斯克證實和三星簽約半導體訂單之際並同時和台積電合作中。翻攝自X

三星2奈米大客戶浮上檯面。三星電子宣布半導體客戶獲得大單，但沒說客戶名稱，不過特斯拉執行長馬斯克28日證實，已經與三星電子簽署165億美元（約台幣4,865億元）的半導體合約，這也三星晶圓代工史上最大筆訂單，三星將為特斯拉生產全自動輔助駕駛晶片「AI6」，至於剛完成設計的AI5晶片，將交由台積電（2330）生產。

馬斯克在社群平台「X」發文稱，三星在德州的工廠將生產特斯拉新一代的「AI6」晶片，台積電將為特斯拉生產剛完成設計的「AI5」晶片，初期會在台灣生產，之後移到亞利桑那廠。

特斯拉 三星電子

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