馬斯克證實和三星簽半導體合約 同時和台積合作中

三星2奈米大客戶浮上檯面。三星電子宣布半導體客戶獲得大單，但沒說客戶名稱，不過特斯拉執行長馬斯克28日證實，已經與三星電子簽署165億美元（約台幣4,865億元）的半導體合約，這也三星晶圓代工史上最大筆訂單，三星將為特斯拉生產全自動輔助駕駛晶片「AI6」，至於剛完成設計的AI5晶片，將交由台積電（2330）生產。

馬斯克在社群平台「X」發文稱，三星在德州的工廠將生產特斯拉新一代的「AI6」晶片，台積電將為特斯拉生產剛完成設計的「AI5」晶片，初期會在台灣生產，之後移到亞利桑那廠。