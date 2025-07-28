快訊

縣市不同調！ 嘉義市宣布：明天照常上班上課

嘉義縣也跟進！宣布停班停課 4縣市明天放假

群聯執行長潘健成示警Flash供應吃緊 預言下半年供不應求

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
群聯執行長潘健成。記者朱子呈／攝影
群聯執行長潘健成。記者朱子呈／攝影

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片大廠群聯（8299）執行長潘健成28日出席新竹馬偕紀念醫院地端生成式AI成果發表會中指出，受限於原廠投資趨緩與產能分配調整，今年Flash產出「不如預期」，並預告「下半年一定會發生供不應求」。

他表示，原廠今年資本支出低於去年，加上資源轉向動態隨機存取記憶體（DRAM）製程，使Flash產能成長緩慢。隨著人工智慧應用加速資料生成、傳統硬碟容量面臨極限，快閃記憶體（Flash）與固態硬碟（SSD）需求同步攀升。

不過短期供應鏈卻面臨挑戰。他透露，載板（Substrate）短缺正衝擊Flash與控制器（Controller）封裝製程，群聯自8月中下旬起將面臨局部缺貨，若臨時下單，交期恐拉長至210天。

價格方面，Flash原廠自7月起已啟動漲價，中國大陸模組廠「買貴賣便宜」的亂象雖一度壓抑報價，但潘健成強調，「最終還是市場機制決定價格」，供應緊張態勢恐延續至下半年。

Flash 固態硬碟 快閃記憶體

延伸閱讀

新竹馬偕布局地端生成式AI 破解醫療人力荒與資安危機

把自己逼到臨界點！波段達人AII In練膽 賺翻倍財富

群聯2026動能強！Controller 與 eSSD 為成長雙引擎

碩天6月營收月增9.8% 群聯6月合併營收月增9%

相關新聞

「232條款」半導體關稅將揭曉 學者估稅率25%至50%

美國4月以國安名義發起「232晶片產業調查」，美國商務部長盧特尼克28日宣布，將在兩周內公開調查結果，後續半導體關稅也將...

台積資深副總經理羅唯仁27日退休 公司祝退休愉快

台積電（2330）企業策略發展資深副總經理羅唯仁已於本月27日退休，台積電28日提到，公司感謝羅唯仁博士多年來對公司的貢...

台積電資深副總經理羅唯仁退休 身價15.43億元

晶圓代工廠台積電企業策略發展組織資深副總經理羅唯仁於27日退休，台積電今天表示，感謝羅唯仁多年來的貢獻，並祝他退休生活愉...

台積電三星先進製程近身熱戰 特斯拉FSD晶片受矚

電動車廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克證實，三星（Samsung）將會生產特斯拉的新一代全自動輔助駕駛（FSD）晶片「...

台積電嘉義廠區淹水 南科管理局最新回應來了

針對台積電（2330）嘉義AP7基地28日因豪雨造成淹水，南科管理局表示，正持續派員巡視基地周遭排水路及新埤滯洪池水位狀...

元太獲供應鏈永續領袖肯定 首登 CDP 雙 A 躋身全球2%企業

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技28日宣布，於甫公布的2024年度全球環境資訊揭露組織CDP評比中，首度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。