群聯執行長潘健成示警Flash供應吃緊 預言下半年供不應求

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片大廠群聯（8299）執行長潘健成28日出席新竹馬偕紀念醫院地端生成式AI成果發表會中指出，受限於原廠投資趨緩與產能分配調整，今年Flash產出「不如預期」，並預告「下半年一定會發生供不應求」。

他表示，原廠今年資本支出低於去年，加上資源轉向動態隨機存取記憶體（DRAM）製程，使Flash產能成長緩慢。隨著人工智慧應用加速資料生成、傳統硬碟容量面臨極限，快閃記憶體（Flash）與固態硬碟（SSD）需求同步攀升。

不過短期供應鏈卻面臨挑戰。他透露，載板（Substrate）短缺正衝擊Flash與控制器（Controller）封裝製程，群聯自8月中下旬起將面臨局部缺貨，若臨時下單，交期恐拉長至210天。

價格方面，Flash原廠自7月起已啟動漲價，中國大陸模組廠「買貴賣便宜」的亂象雖一度壓抑報價，但潘健成強調，「最終還是市場機制決定價格」，供應緊張態勢恐延續至下半年。