中光電董事會決議中止子公司奧圖碼倫敦證券交易所上市案

考量國際政經情勢變化及整體營運策略調整，中光電（5371）董事會28日決議，中止執行之子公司Optoma Holding Limited首次公開發行普通股股票並申請在倫敦證券交易所上市案。

中光電董事會原於2023年4月24日董事會，及同年6月14日股東會決議，通過子公司Optoma Holding Limited首次公開發行普通股股票並申請在倫敦證券交易所上市案。

然而，中光電董事會28日在因應國際政經情勢變化及整體營運策略調整考量下，為提升資源運用效率並強化營運彈性，決定中止執行Optoma Holding Limited上市案。中光電強調，中止執行該案對公司的財務及業務並無重大影響。

同時，原為Optoma Holding Limited上市案發行的限制員工權利新股，將因IPO中止預期持有人將行使賣回權。另發行的員工認股權因執行條件不足，預期將不會執行。