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群聯攜手新竹馬偕打造地端生成式 AI 醫療資料不上雲、安全效率兼顧

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
左起：群聯電子林緯技術長、群聯電子潘健成執行長、馬偕紀念醫院蕭聰穎董事長、新竹馬偕紀念醫院翁順隆院長、新竹市立馬偕兒童醫院楊俊仁院長以及馬偕紀念醫院資訊室主任鄭聰貴等人合影，共同見證「新竹馬偕AiCare智慧醫療系統」成果展示的重要時刻。圖／公司提供
左起：群聯電子林緯技術長、群聯電子潘健成執行長、馬偕紀念醫院蕭聰穎董事長、新竹馬偕紀念醫院翁順隆院長、新竹市立馬偕兒童醫院楊俊仁院長以及馬偕紀念醫院資訊室主任鄭聰貴等人合影，共同見證「新竹馬偕AiCare智慧醫療系統」成果展示的重要時刻。圖／公司提供

群聯（8299）28日與新竹馬偕紀念醫院共同發表全台首個落地運行的「地端生成式AI系統」，實現AI模型在醫院內自主訓練與即時推論，主打「資料不離院」，強化資安、提升醫療效率。

群聯執行長潘健成表示，新竹馬偕是全球第一家用平價AI伺服器搭配群聯自研平台aiDAPTIV+，成功部署地端大型語言模型（LLM）於醫療現場。他強調：「AI走入地端是必然，費用也要夠低。」

為因應AI人才短缺，馬偕護專將建置50台AI訓練設備，群聯也參與部分捐贈，讓學生能在校即培養實作能力，畢業後無縫接軌醫療現場，成為具備AI應用能力的新世代醫護工程師。

潘健成指出，這是產業鏈完整整合的案例，「從需求、訓練到應用都在地完成」，有望為台灣奠定邊緣AI發展關鍵基礎。未來雙方也將持續合作，拓展智慧醫療應用場景。

AI 群聯 潘健成

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