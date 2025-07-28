群聯攜手新竹馬偕打造地端生成式 AI 醫療資料不上雲、安全效率兼顧

群聯（8299）28日與新竹馬偕紀念醫院共同發表全台首個落地運行的「地端生成式AI系統」，實現AI模型在醫院內自主訓練與即時推論，主打「資料不離院」，強化資安、提升醫療效率。

群聯執行長潘健成表示，新竹馬偕是全球第一家用平價AI伺服器搭配群聯自研平台aiDAPTIV+，成功部署地端大型語言模型（LLM）於醫療現場。他強調：「AI走入地端是必然，費用也要夠低。」

為因應AI人才短缺，馬偕護專將建置50台AI訓練設備，群聯也參與部分捐贈，讓學生能在校即培養實作能力，畢業後無縫接軌醫療現場，成為具備AI應用能力的新世代醫護工程師。

潘健成指出，這是產業鏈完整整合的案例，「從需求、訓練到應用都在地完成」，有望為台灣奠定邊緣AI發展關鍵基礎。未來雙方也將持續合作，拓展智慧醫療應用場景。