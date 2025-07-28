台積電資深副總經理羅唯仁退休 身價15.43億元
晶圓代工廠台積電企業策略發展組織資深副總經理羅唯仁於27日退休，台積電今天表示，感謝羅唯仁多年來的貢獻，並祝他退休生活愉快。羅唯仁持有台積電134萬8178股，以今天收盤價1145元計，市值達新台幣15.43億元。
羅唯仁於2004年加入台積電，歷任台積電營運組織二副總經理、先進技術事業副總經理、製造技術事業副總經理、技術發展副總經理和研究發展資深副總經理。
因應台積電前董事長劉德音退休，2024年3月1日起，羅唯仁與已退休的資深副總經理林錦坤，以及預計2026年1月退休的資深副總經理凱西迪凱西迪（RickCassidy）3人，轉至總裁辦公室轄下增設企業策略發展組織，直接對台積電總裁魏哲家報告。
羅唯仁是美國加州大學柏克萊分校固態物理及表面化學博士，在加入台積電前，他曾任英特爾（Intel）先進技術發展協理暨CTM廠長。
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