「232條款」半導體關稅將揭曉 學者估稅率25%至50%

美國4月以國安名義發起「232晶片產業調查」，美國商務部長盧特尼克28日宣布，將在兩周內公開調查結果，後續半導體關稅也將明朗。對此，台灣學者專家提到，要留意課徵範圍是否全球各國都適用，還是只針對台灣；預估稅率落在25%至50%之間，可能不會太低。

美國總統川普2月提及將對進口晶片課徵25%關稅，美商務部援引1962年「貿易擴張法」（Trade ExpansionAct）第232條款（Section 232）展開半導體調查。這項調查涉及範圍廣泛，例如矽晶圓等晶片零組件、晶片製造設備及「含有半導體的下游產品」。

台經院產經資料庫總監劉佩真受訪時表示，晶片關稅除了留意稅率高低，也要注意課徵範圍是否全球各國都適用，還是只有針對台灣？觀察課徵的方式、標準，若以晶圓產地來課徵，或是「大水庫理論」，相對而言，台灣要承擔的稅率可能會高一些。

劉佩真說明，若課徵25%半導體關稅，對美國也會有相當大影響，以第一年來說，對美國GDP影響是負0.12%，累積到10年之後，將達到負0.76%的水準。美國民眾所得累積10年之後，可能減少4,208美元。稅收部分，第一年可能減少數十億美金，累積十年後，恐減少達到1,560億美元。

劉佩真指出，課徵晶片關稅，可能危及美國產品未來的競爭力，美國在全球AI的領導地位也會遭到威脅。對於美矽業者來說，將承擔更沉重的關稅負擔，如台積電（2330）可能藉由轉嫁，讓美矽客戶共同分擔關稅成本。對於終端消費市場，產品價格提高，也會影響民眾購買意願遞減。

中央大學經濟系教授吳大任受訪時表示，假如最終半導體關稅，如川普所說高達50%甚至100%，最終產品的價格也會高到非常離譜，不太可能真的拉到這麼高；川普是藉由這番說法，表達美國保護重要產業的決心。

吳大任提到，比如川普非常重視汽車業，為了保護美國汽車廠，所以汽車關稅是25%，另外鋼鋁關稅則提高到50%。因此他研判，半導體關稅應落在25%至50%之間，對於重視半導體相關產品出口的台灣而言，稅率算是非常高了。

美國政府表達，「232晶片產業調查」將在兩周內公開調查結果。吳大任指出，未來美國從調查結果公布之後，到最終決定要課徵多少的半導體關稅，這之間還有一段時間，可能8月中旬以後才會宣布半導體稅率，「我們其實還有一段時間，可以去做準備了」。

吳大任建議，應思考台灣未來若要面對比較高的半導體關稅，如何跟美國談？比如日本的汽車關稅本來是25%，現在也談到了15%，英國甚至談到10%，「看起來川普對於關稅有一個原則，但也不是沒有例外」。台灣應該盤點還有哪些籌碼可以跟美國協商，盡量做爭取。

吳大任表示，川普課稅的理由是，希望廠商因此自動選擇到美國去投資。以台積電為例，如果最後的半導體關稅是25%，由於台積電的市場力量夠大，因此這25%之中，台積電自己負擔的部分可能不會超過10%，一定會轉嫁給供應鏈裡的其他設備供應商來分攤。

吳大任續指，如果像上述情況，台積電實際上只承擔10%左右的關稅成本，但到美國設廠的話，美國就業市場不像台灣這麼有效率，用人也會碰到很大的問題，總體條件台灣比較好，那台積電就沒有理由到美國去投資了，所以他判斷關稅可能就不會太低，要有點心理準備。