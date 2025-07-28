快訊

泰國與柬埔寨將立即且無條件停火 當地午夜0時生效

罷免全軍覆沒…呂秀蓮喊話賴清德「聽人民的聲音」 提改組人事、開國是會議

福源花生醬出包！ 桃園衛生局：再抽不同批黃麴毒素仍超標

台積電三星先進製程近身熱戰 特斯拉FSD晶片受矚

中央社／ 新竹28日電
晶圓示意圖。圖／ingimage
晶圓示意圖。圖／ingimage

電動車廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克證實，三星（Samsung）將會生產特斯拉的新一代全自動輔助駕駛（FSD）晶片「AI6」。市調機構集邦科技表示，這意味三星在改善2奈米穩定性的努力初見成效，不過仍具不確定性。

台積電與三星在晶圓代工領域競爭多年，三星曾搶下蘋果（Apple）智慧手機晶片代工訂單，也一度與台積電同時為蘋果晶片代工。

當時蘋果同一款手機，卻採用台積電及三星兩種不同處理器，因台積電生產的晶片較三星生產的晶片省電，而爆發晶片效能表現不一致的「晶片門」風波，消費者關心的話題是新iPhone到底是台積電還是三星的晶片。而台積電近年因製程技術領先優勢，獨家代工生產蘋果晶片。

台積電創辦人張忠謀曾以「800磅的大猩猩」形容台積電的對手三星，顯見他對於三星競爭的重視。台積電先進製程進展順利，2奈米製程將於今年下半年搶先量產，市占率節節攀升，與三星的差距不斷拉大。據集邦科技調查，今年第1季台積電市占率達67.6%，三星市占率約7.7%。

三星電子近日宣布，已和某家全球企業簽下22.8兆韓元（約165億美元）的晶片代工合約。馬斯克隨後發文表示，三星將在德州工廠生產特斯拉新一代AI6晶片。目前三星生產AI4晶片。

此外，馬斯克指出，剛剛完成設計的「AI5」晶片將由台積電（2330）生產，初期在台灣生產，之後會在美國亞利桑那州製造。

集邦科技半導體產業分析師喬安說，三星與特斯拉的合作案洽談已久，近期正式談定，顯示三星在改善2奈米製程穩定性上的努力初見成效。

喬安表示，三星2奈米製程將在2026年上半年正式產出，特斯拉合作案雖然已簽約，不過從設計、設計定案到量產至少須要1至2年，短期內對三星的營收貢獻應有限。

喬安說，三星與特斯拉的合作案估計最快2028年才可望有成果，不確定性仍高，須持續觀察三星2奈米製程初步產出後的狀況，特斯拉近幾年將以台積電代工為主。

晶片 台積電 三星電子

延伸閱讀

特斯拉簽署價值165億美元協議 向三星採購AI6晶片

特斯拉智能輔駕要來了 年內在中國落地只差這一步

三星晶圓代工2奈米特斯拉大單來了 分析師這樣看

特斯拉三星半導體大單來了？ 外電解密165億美元長約

相關新聞

台積電三星先進製程近身熱戰 特斯拉FSD晶片受矚

電動車廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克證實，三星（Samsung）將會生產特斯拉的新一代全自動輔助駕駛（FSD）晶片「...

台積資深副總經理羅唯仁27日退休 公司祝退休愉快

台積電（2330）企業策略發展資深副總經理羅唯仁已於本月27日退休，台積電28日提到，公司感謝羅唯仁博士多年來對公司的貢...

台積電嘉義廠區淹水 南科管理局最新回應來了

針對台積電（2330）嘉義AP7基地28日因豪雨造成淹水，南科管理局表示，正持續派員巡視基地周遭排水路及新埤滯洪池水位狀...

元太獲供應鏈永續領袖肯定 首登 CDP 雙 A 躋身全球2%企業

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技28日宣布，於甫公布的2024年度全球環境資訊揭露組織CDP評比中，首度...

微軟傳無法保證歐洲「資料主權」 引起市場供應鏈關注

據外媒《servernews》報導透露，美國科技巨頭微軟（Microsoft）近日傳出疑似無法保證歐洲地區資料主權的消息...

台積電：嘉義廠外部公共道路積水復原中 工區無礙

低壓豪大雨影響，嘉義縣28日停止上班、停止上課。台積電表示，嘉義交付承包商施工區今天停工，現場由相關作業組員待命，並完成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。