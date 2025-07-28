台積電三星先進製程近身熱戰 特斯拉FSD晶片受矚

電動車廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克證實，三星（Samsung）將會生產特斯拉的新一代全自動輔助駕駛（FSD）晶片「AI6」。市調機構集邦科技表示，這意味三星在改善2奈米穩定性的努力初見成效，不過仍具不確定性。

台積電與三星在晶圓代工領域競爭多年，三星曾搶下蘋果（Apple）智慧手機晶片代工訂單，也一度與台積電同時為蘋果晶片代工。

當時蘋果同一款手機，卻採用台積電及三星兩種不同處理器，因台積電生產的晶片較三星生產的晶片省電，而爆發晶片效能表現不一致的「晶片門」風波，消費者關心的話題是新iPhone到底是台積電還是三星的晶片。而台積電近年因製程技術領先優勢，獨家代工生產蘋果晶片。

台積電創辦人張忠謀曾以「800磅的大猩猩」形容台積電的對手三星，顯見他對於三星競爭的重視。台積電先進製程進展順利，2奈米製程將於今年下半年搶先量產，市占率節節攀升，與三星的差距不斷拉大。據集邦科技調查，今年第1季台積電市占率達67.6%，三星市占率約7.7%。

三星電子近日宣布，已和某家全球企業簽下22.8兆韓元（約165億美元）的晶片代工合約。馬斯克隨後發文表示，三星將在德州工廠生產特斯拉新一代AI6晶片。目前三星生產AI4晶片。

此外，馬斯克指出，剛剛完成設計的「AI5」晶片將由台積電（2330）生產，初期在台灣生產，之後會在美國亞利桑那州製造。

集邦科技半導體產業分析師喬安說，三星與特斯拉的合作案洽談已久，近期正式談定，顯示三星在改善2奈米製程穩定性上的努力初見成效。

喬安表示，三星2奈米製程將在2026年上半年正式產出，特斯拉合作案雖然已簽約，不過從設計、設計定案到量產至少須要1至2年，短期內對三星的營收貢獻應有限。

喬安說，三星與特斯拉的合作案估計最快2028年才可望有成果，不確定性仍高，須持續觀察三星2奈米製程初步產出後的狀況，特斯拉近幾年將以台積電代工為主。