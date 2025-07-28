PLAUD.AI 通過多項資安認證 資訊安全、保護隱私再升級

AI智慧錄音裝置新創PLAUD.AI 28日宣布，旗下的PLAUD NotePin及PLAUD NOTE產品已取得全球公認的SOC2 Type II資安認證，以及通過美國聯邦HIPAA（健康保險可攜性與責任法案），讓醫療、資訊科技、教育、永續及多元產業用戶能夠安心享受AI技術帶來的便利；同時PLAUD.AI也取得歐盟GDPR一般資料保護規定的認證，讓使用者的個人資訊及隱私權獲得進一步的保障。

SOC 2 Type II報告是依據美國註冊會計師協會（AICPA）所制定的相關標準與準則執行的獨立查證報告，為雲端服務供應商與資料處理企業必備的國際級資安審核標準。該認證針對安全性、可用性、處理完整性、保密性與隱私五大信任服務準則（Trust Services Criteria, TSC）進行嚴格評估，涵蓋制度設計及實際運作成效，為企業建立客戶信任與提升市場競爭力的關鍵依據。

HIPAA則是美國聯邦層級的健康資料保護法案，規範醫療機構、保險業與科技公司在處理個人健康資訊（PHI）時，必須遵循隱私權規則與安全性規則，落實資料加密、存取控制、員工訓練與風險管理等技術與管理措施。符合 HIPAA的企業不僅具備保護病患隱私的能力，更能促進遠距醫療、AI輔助診斷等創新服務的合法發展。

PLAUD.AI表示，PLAUD.AI專注於資安管理制度的導入，全面建立符合AICPA五大信任服務準則的內部控制流程，並採用Drata合規平台進行即時監控與審核流程管理。經過具資格第三方CPA事務所數月實地審核，PLAUD.AI在資料安全與營運完整性上皆通過最高標準，取得SOC2 Type II資安認證。

在HIPAA合規方面，PLAUD.AI以Amazon Web Services做為病患資料儲存基礎，實施端對端加密，並落實最小存取權限原則、審核機制、技術與行政控管，確保每一筆個人健康資訊的儲存、傳輸、轉錄及分享皆在符合HIPAA標準下運作。醫師可安心使用PLAUD NotePin對診療內容進行錄音、撰寫與總結，並於HIPAA合規雲端環境中保障資料安全。

PLAUD.AI指出，未來將持續投入技術研發與資安管理，定期通過國際審核與功能優化，確保產品不僅滿足產業最新標準，更能因應全球市場的快速變化。同時，PLAUD.AI除積極拓展與醫療、教育、企業等領域的合作外，也將推出企業級的解決方案，擴大智慧筆記技術在全球的正面影響力，讓每一家企業、用戶都能享有更安全、更高效、更值得信賴的AI智慧錄音解決方案。