快訊

17縣市發布豪雨特報一路炸到明晚 低窪地區慎防淹水

豪雨狂炸3縣市達停班課標準 最新24小時雨量預測曝光

iPhone 17 Pro新增3相機功能更專業！支援8倍變焦 爆2傳聞「是真的」

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電嘉義廠區淹水 南科管理局最新回應來了

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
雨炸嘉義縣多處村落傳積淹水，台積電也傳積水。圖／翻攝畫面
雨炸嘉義縣多處村落傳積淹水，台積電也傳積水。圖／翻攝畫面

針對台積電（2330）嘉義AP7基地28日因豪雨造成淹水，南科管理局表示，正持續派員巡視基地周遭排水路及新埤滯洪池水位狀況，並安排7月29日邀集嘉義縣政府水利處、台積電研議區外排水路改善對策。

南科管理局指出，28日凌晨開始因突發性強降雨(6小時逾360mm)，造成台積電嘉義AP7基地鄰嘉58縣道之區域積水(水深20-30cm)，施工人員暫時無法進場作業。

該局已於第一時間與廠商聯繫，並持續派員巡視基地周遭排水路及新埤滯洪池水位狀況，預估雨勢趨緩後狀況將可改善區域積水情形。

另外，南科管理局已安排7月29日邀集嘉義縣政府水利處、台積電研議區外排水路改善對策。

淹水 豪雨 台積電

延伸閱讀

00922解禁台積電條款！陳重銘讚「回歸初心」：貼近大盤、同時分散風險

嘉義豪雨成立二級災變中心 消防已助12起脫困撤離

大雨狂炸嘉義、台南 類鼻疽已達歷年新高 羅一鈞：糖尿病等患者注意

大雨衝擊！台積電AP7嘉義工地驚傳淹水 公司回應了

相關新聞

台積電嘉義廠區淹水 南科管理局最新回應來了

針對台積電（2330）嘉義AP7基地28日因豪雨造成淹水，南科管理局表示，正持續派員巡視基地周遭排水路及新埤滯洪池水位狀...

元太獲供應鏈永續領袖肯定 首登 CDP 雙 A 躋身全球2%企業

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技28日宣布，於甫公布的2024年度全球環境資訊揭露組織CDP評比中，首度...

微軟傳無法保證歐洲「資料主權」 引起市場供應鏈關注

據外媒《servernews》報導透露，美國科技巨頭微軟（Microsoft）近日傳出疑似無法保證歐洲地區資料主權的消息...

台積電：嘉義廠外部公共道路積水復原中 工區無礙

低壓豪大雨影響，嘉義縣28日停止上班、停止上課。台積電表示，嘉義交付承包商施工區今天停工，現場由相關作業組員待命，並完成...

大雨衝擊！台積電AP7嘉義工地驚傳淹水 公司回應了

台積電（2330）AP7嘉義工地28日一早驚傳因大雨淹水，對此面對本報記者詢問，台積公司午間完整回應。

輝達H20晶片解禁提振7月消費信心 關稅陰霾仍未散

中央大學今天發布7月消費者信心指數（CCI）為64.38點，止跌回升。中央大學台經中心執行長吳大任分析，美國允許輝達向中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。