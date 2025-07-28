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台積電嘉義廠區淹水 南科管理局最新回應來了
針對台積電（2330）嘉義AP7基地28日因豪雨造成淹水，南科管理局表示，正持續派員巡視基地周遭排水路及新埤滯洪池水位狀況，並安排7月29日邀集嘉義縣政府水利處、台積電研議區外排水路改善對策。
南科管理局指出，28日凌晨開始因突發性強降雨(6小時逾360mm)，造成台積電嘉義AP7基地鄰嘉58縣道之區域積水(水深20-30cm)，施工人員暫時無法進場作業。
該局已於第一時間與廠商聯繫，並持續派員巡視基地周遭排水路及新埤滯洪池水位狀況，預估雨勢趨緩後狀況將可改善區域積水情形。
另外，南科管理局已安排7月29日邀集嘉義縣政府水利處、台積電研議區外排水路改善對策。
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