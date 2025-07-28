新竹馬偕醫院聯手群聯 導入「地端生成式 AI 系統」打造智慧醫療模式

在少子化與高齡化的雙重夾擊下，醫療人力日益吃緊，新竹馬偕紀念醫院28日與群聯（8299）聯手宣布，搶先導入「地端生成式AI系統」，打造「AI駐院、不離院、不外洩」的智慧醫療模式，不僅大幅減輕第一線醫護負擔，更守住醫療資料安全防線。

馬偕紀念醫院董事長蕭聰穎表示，此次攜手群聯電子，共同打造的地端生成式AI系統，正式命名為『新竹馬偕AiCare智慧醫療系統』。該系統融合馬偕博士仁愛奉獻的精神與現代智慧科技，象徵我們以『愛』與『智慧』為核心價值，攜手守護病人的健康福祉與醫療資料的安全，這不僅是科技落實於臨床、提升醫療價值的具體展現，更是新竹馬偕邁向智慧醫療的重要里程碑。

新竹馬偕紀念醫院院長翁順隆指出，AI不是要取代我們，而是成為最堅實的第二助手。這些應用能有效分擔文書工作，讓醫護專注回到病人身上。目前AiCare系統也已擴展至新竹市立馬偕兒童醫院，實現跨院整合與資源共享。我們也正積極研發由AI輔助的早療評估工具，期望協助第一線提升效率與紀錄品質，讓孩子的發展狀況能更早被掌握、及早介入。

群聯電子執行長潘健成則說，AI的真正價值在於能否深入邊緣地端應用現場、解決實際問題．與傳統雲端AI不同，公司透過aiDAPTIV+平台，與新竹馬偕建構出一套安全、可負擔，可落地於醫療現場的生成式AI系統，讓地端AI首次真正走入診間，在提升照護效率的同時，也回應醫療以病人為本的核心價值。

潘健成說明，傳統70B參數等級的大型語言模型訓練，往往需仰賴多台高階GPU伺服器串聯，建置與維運成本高昂，難以在醫療現場普及，不過群聯開發的aiDAPTIV+平台，透過創新資料流與快取架構設計，成功打破運算門檻，讓地端伺服器即可執行大型語言模型的微調訓練流程，大幅降低AI導入醫療場域的技術門檻與部署負擔，實現AI模型在院「自主訓練」的能力。