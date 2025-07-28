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元太獲供應鏈永續領袖肯定 首登 CDP 雙 A 躋身全球2%企業

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
元太科技於2024年度全球環境資訊揭露組織CDP評比中，首度同時於「氣候變遷」及「水安全」入列頂尖評級（A List）。業者／提供
元太科技於2024年度全球環境資訊揭露組織CDP評比中，首度同時於「氣候變遷」及「水安全」入列頂尖評級（A List）。業者／提供

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技28日宣布，於甫公布的2024年度全球環境資訊揭露組織CDP評比中，首度同時於「氣候變遷」及「水安全」入列頂尖評級（A List），並在「供應商議合」獲得最高領導（Supplier Engagement Leader）等級肯定，成為全球前2%獲最高評等的企業之一。

「我們深信，永續經營不僅是一種責任，更是實現長期競爭力與穩健獲利的關鍵策略，本次CDP評選的佳績，肯定我們在推動永續上的長期努力跟承諾。」元太科技董事長李政昊表示：「ESG已全面融入元太科技的核心營運策略，並已建立董事會層級的永續發展委員會，將永續與獲利視為同等重要的經營目標。我們將持續以創新驅動低碳產品發展，串聯供應鏈力量，讓永續與獲利齊步成長，打造對環境與市場都更有價值的未來。」

2024年度的CDP評比共有逾22,700家企業參與，其中僅約2%企業在任一領域達到「A」等級殊榮。元太科技在「氣候變遷」及「水安全」從先前的A-與B，雙雙進步到A，並在「供應商議合」維持最高領導（Supplier Engagement Leader）等級肯定，顯示元太在推動永續策略、管理碳風險與強化供應鏈協作方面的卓越成果。

元太科技在此次「氣候變遷」的16項評估題組中取得13項「A」，涵蓋治理機制、環境政策、風險與機會揭露、溫室氣體排放、減碳策略，及產品創新等關鍵領域。而「水安全」的11項題組中，則取得7項「A」，亦包含治理機制、環境政策，及風險揭露等。

元太科技也積極引入國際標準，參照TCFD（氣候相關財務揭露）與TNFD（自然相關財務揭露）架構，進行價值鏈中依賴、影響、風險與機會的識別分析；並響應國際SBTi與RE100倡議，致力控制全球升溫在1.5°C以內。元太科技日前在天下雜誌2025減碳溫度計年度評核中，亦獲「成效卓越」的溫控評級！

截至2024年底，元太科技全球綠電使用率已達RE58，相當於減少29,309公噸CO₂e排放，相較2021年，溫室氣體排放量減少42%、用水密集度下降33%，展現具體減碳成效。

為推動產品全生命周期低碳轉型，元太科技亦依據ISO 14067標準完成2項產品碳足跡盤查，並持續投入低功耗、低碳排的電子紙技術研發與製程優化。此外，元太科技也參與全球顯示器產業合作委員會（WDICC）環境報告書編撰，推動產業間的永續共識與技術交流。

在供應鏈面向，元太通過SGS的ISO 20400「永續採購」Advanced級認證，並建構涵蓋供應商ESG調查、風險評估系統及定期供應商大會的管理制度，鼓勵供應商設定減碳目標，共同邁向淨零未來。

電子紙是一項本質綠色、低耗能的顯示技術，因此在永續經營的發展上，元太建立特有的P．ESG架構，將產品的核心技術，作為致力於環境問題的解決方案。未來公司將持續以創新達成永續，攜手全球供應鏈合作夥伴，為淨零碳排與更智慧的理念貢獻力量。

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