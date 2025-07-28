微軟傳無法保證歐洲「資料主權」 引起市場供應鏈關注

據外媒《servernews》報導透露，美國科技巨頭微軟（Microsoft）近日傳出疑似無法保證歐洲地區資料主權的消息，當地媒體《註冊報》也寫道，若美國總統川普要求存取儲存在其伺服器上的客戶資訊，微軟「無法保證」法國客戶的資料主權，因此也無法保證整個歐盟的資料主權。微軟法國分公司公共關係和法律事務總監Anton Carniaux在法國參議院發表談話時證實了這一點，作為對公共採購及其在確保歐洲數位主權方面的作用調查的一部分。消息傳出也引發了市場熱議。

servernews報導稱，美國政府根據《雲端法》將有權接收美國科技公司儲存的數位資料，無論這些資料是儲存在國內外的伺服器上，即使這些資料是否屬於非美國公民。微軟對此則回應，公司「對其客戶，包括公共部門客戶，有合約義務，如果這些要求毫無根據，則拒絕這些要求」；微軟稍早也才剛對當地董事會保證，歐盟雲端服務的運營將由當地決定、並根據當地立法行事。對此，微軟強調，政府不能提出沒有明確定義的要求——如果收到此類要求，公司要求有機會通知其客戶。

不過微軟法國分公司公共關係和法律事務總監Anton Carniaux被問及，「作為微軟管理層的代表，在法律上合理的禁令下，他是否可以『宣誓保證我們的委員會』，未經法國政府明確同意，法國公民的資料不會傳輸給美國政府」時，他則語帶保留的說，「不，我不能保證，但同樣，這種情況以前從未發生過」。

對此，雲端提供商Civo的執行長Mark Boost表示，「光憑這一句話的證詞就足以證實，美國超大規模公司無法保證歐洲的資料主權」。據他說，微軟已經公開承認了許多人早已知道的事情：根據《雲端法》等法律，美國當局可以強制要求存取美國雲端服務提供商儲存的資料，無論這些資料實際儲存在哪裡。

「這不僅僅是一種形式。」Mark Boost說：「這是一個真實的問題，可能會影響國家安全、個人資料保密性和商業競爭力。」對此，消息一出，也立刻引起有關市場供應鏈的注意。