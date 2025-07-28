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大雨衝擊！台積電AP7嘉義工地驚傳淹水 公司回應了

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
施工中的台積電嘉義先進封裝廠。聯合報系資料照／記者李宗祐攝影
施工中的台積電嘉義先進封裝廠。聯合報系資料照／記者李宗祐攝影

台積電（2330）AP7嘉義工地28日一早驚傳因大雨淹水，對此面對本報記者詢問，台積公司午間完整回應。

台積電完整回應如下：

「台積公司嘉義交付承包商施工區，今（28）日依嘉義縣政府天然災害停止上班及上課之告示停工，現場由防災相關作業組員待命，並已完成相關防災檢查程序部署，包括排水渠道暢通檢核、排水泵浦整備，並減少工區受風面較大之臨時裝置（保護網及圍籬等）。受較大時雨量影響，部分工區外部公共道路積水正進行抽水與復原工作；鑒於廠房基地設計高於路面，目前工區一切無礙。我們將持續監控雨勢並採取相關防災因應措施，以確保期間人員與環境安全，降低可能之災害風險。」

台積電

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