台積電：嘉義廠外部公共道路積水復原中 工區無礙

低壓豪大雨影響，嘉義縣28日停止上班、停止上課。台積電表示，嘉義交付承包商施工區今天停工，現場由相關作業組員待命，並完成相關防災檢查程序部署。部分工區外部公共道路積水，正進行抽水與復原工作，工區一切無礙。

中央氣象署發布豪雨特報，低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，嘉義縣等地區今天有局部豪雨或大豪雨，包括太保市、鹿草鄉、水上鄉、朴子市、六腳鄉、新港鄉等地都傳出淹水災情。台積電嘉義先進封裝廠是否受到影響備受關注。

台積電表示，嘉義交付承包商施工區今天依嘉義縣政府天然災害停止上班及上課的告示停工，現場由防災相關作業組員待命，並已完成相關防災檢查程序部署，包括排水渠道暢通檢核、排水泵浦整備，並減少工區受風面較大的臨時裝置，如保護網及圍籬等。

台積電指出，受較大雨量影響，部分工區外部公共道路積水，正進行抽水與復原工作。廠房基地設計高於路面，目前工區一切無礙。台積電將持續監控雨勢並採取相關防災因應措施，以確保期間人員與環境安全，降低可能的災害風險。