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資策會攜手威剛科技 推動AI軟硬整合應用落地

中央社／ 台北28日電

為加速台灣AI多元應用與產業落地，資策會與記憶體模組廠威剛科技簽署合作備忘錄（MOU），建立長期策略夥伴關係。資策會今天表示，雙方將聚焦AI算力服務，共同在基礎架構、平台及軟體分工，打造具實用性與市場潛力的創新應用。

財團法人資訊工業策進會（資策會）今天發布新聞稿，資策會執行長范俊逸表示，威剛科技不僅在記憶體模組的創新研發表現突出，更在工業應用解決方案、商用電動車與AI智能機器人等領域深耕多年，這次能結合威剛在系統整合與高效運算資源上的優勢，正是實踐AI價值鏈整合的起點。

威剛科技董事長陳立白指出，面對AI技術快速演進與多元應用需求，單一企業難以獨力完成全貌，唯有結合不同領域的專業與資源，才能推動真正有影響力的創新與實用性的AI應用。

資策會指出，在AI醫療及復健領域的合作，由資策會負責AI模組與服務開發，搭配威剛科技硬體核心與產品整合實力，打造創新應用。

資策會與威剛科技也將在政策倡議、產研合作與應用推廣上展開更密切合作。資策會表示，透過共同參與AI政策討論與制度建構，回應產業趨勢與法規挑戰，同時，雙方將整合技術與場域資源，加速AI技術在醫療、製造與服務等產業的驗證與導入，推動智慧應用規模化落地。

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