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三星晶圓代工2奈米特斯拉大單來了 分析師這樣看

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
三星園區一景。圖／公司提供
三星園區一景。圖／公司提供

三星半導體長約165億美元大單預計2033年才將正式揭曉，業界原先猜測為超微（AMD）與高通部分新訂單從台積電（2330）外溢到三星晶圓代工。不過，外電報導指出，該筆訂單為單一大客戶，將替特斯拉以2奈米生產晶片。 對於該議題知名研究機構TrendForce分析師也提出看法。

TrendForce分析師喬安分析指出，「Samsung與Tesla的合作案洽談已久，近期正式談定，顯示Samsung在改善2nm穩定性上的努力日漸成效；目前Samsung 2nm正式產出時間在1H26，而Tesla的案子儘管已正式簽約，但從設計、流片到量產少說需要1~2年，短期內對Samsung的營收貢獻有限，仍存在不確定性，須持續關注2nm初步產出後的狀況。」

三星電子園區一景。圖／公司提供
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三星 Samsung 台積電

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