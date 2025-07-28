類比 IC 設計工程師年薪中位數178萬元 居半導體業之冠

AI帶動半導體產業持續發展，從業人員薪資有多高？104人力銀行與工研院共同發布《2025半導體業人才報告書》，整理出薪資五榜單，比高薪，「非主管職」以類比IC設計工程師年薪中位數178萬居冠，「主管職」硬體工程研發主管年薪中位數181萬最高；看增幅，「非主管職」以其他特殊工程師增長21%最多，「主管職」專案業務主管增長20%第一。觀察十大高薪職務的平均薪與中位薪可發現，平均年薪普遍高於薪資中位數，反映少數高薪個案，如技術專家、外派主管拉高平均薪資，建議企業在薪資評估時，不能僅參考平均薪，並須細分不同職級與職責範圍，搭配福利制度與職涯發展規劃，提高人才吸引力。

半導體「非主管職」十大高薪職務 IC設計攻占前兩名 平均年薪突破157萬

《2025半導體業人才報告書》數據顯示，在「非主管職」中，「類比IC設計工程師」的年薪中位數高達178萬元，位居首位，其次為「數位IC設計工程師」157萬，顯示IC設計在半導體價值鏈中擁有極高的技術門檻與附加價值。此外，「軔體工程師」143萬、「電信／通訊系統工程師」132萬與「演算法工程師」129萬等職缺薪資亦居前段，反映出5G、AI與智慧應用發展對相關專業人才的高度需求。

半導體「主管職」十大高薪職務 平均年薪均破百萬

探究半導體業「主管職」的薪資，《2025半導體業人才報告書》發現，薪資最高的是硬體工程研發主管年薪中位數181萬，其次為經營管理主管170萬，顯示技術與管理整合能力的重要性。其中，行銷主管第三名159萬，顯示半導體業對市場推廣的重視，即使是財務、採購、專案等支持性職務，年薪也超過百萬，具備高度競爭力。

砸錢不手軟！半導體「非主管職」薪資年增幅TOP5職務 成長超過15%

半導體薪資成長幅度有多高？《2025半導體業人才報告書》數據顯示，其他特殊工程師薪資年增幅21.1%居冠，透過此職務布局未來，搶占新技術或市場先機。其中，數位IC設計工程師薪資中位數「非主管職」第二，漲幅仍有16.6%位居第四，顯示頂尖設計人才具極高價值與其成本效益，讓企業願意支付高昂的薪酬來獲取或留住這類人才。

半導體「主管職」薪資年增幅 專案業務主管成長近2成最多

根據《2025半導體業人才報告書》，半導體業2025年「主管職」年薪中位數漲幅最高的五種職位中，以「專案業務主管」漲幅19.9%居冠，顯示這類負責業務拓展和專案交付的主管在當前市場中需求旺盛；其次為經營管理增幅14.9%與行政主管13.3%，反映出管理與營運能力的重要性持續提升。硬體工程研發主管年薪中位數位居主管職第一，薪資漲幅9.7%可擠進第五，再再顯示半導體產業對「研發」和「硬體」核心技術的極度重視。

國外業務主管、數位IC設計工程師年均薪與中位薪差距達20萬

分析半導體平均薪資與薪資中位數差距，《2025半導體業人才報告書》數據顯示，十大高薪職務的年薪平均值普遍高於中位數，其中「國外業務主管」與「數位IC設計工程師」年薪差距更超過20萬元，代表少數高薪個案拉高整體薪資，因此建議HR在薪資評估時應同時觀察P25、P50（中位數）、P75等數據，避免提供求職者過高或過低的薪資行情。