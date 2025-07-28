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半導體薪資揭密！類比 IC 設計工程師年薪中位數178萬元居冠

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

AI帶動半導體產業持續發展，從業人員薪資有多高？104人力銀行與工研院28日共同發布《2025半導體業人才報告書》，在「非主管職」中，以「類比IC設計工程師」的年薪中位數高達178萬元，位居首位，其次為「數位IC設計工程師」157萬。「主管職」硬體工程研發主管年薪中位數181萬最高。

《2025半導體業人才報告書》數據顯示，在「非主管職」中，「類比IC設計工程師」的年薪中位數高達178萬元，位居首位，其次為「數位IC設計工程師」157萬，顯示IC設計在半導體價值鏈中擁有極高的技術門檻與附加價值。此外，「軔體工程師」143萬、「電信／通訊系統工程師」132萬與「演算法工程師」129萬等職缺薪資亦居前段，反映出5G、AI與智慧應用發展對相關專業人才的高度需求。

探究半導體業「主管職」的薪資，《2025半導體業人才報告書》發現，薪資最高的是硬體工程研發主管年薪中位數181萬，其次為經營管理主管170萬，顯示技術與管理整合能力的重要性。其中，行銷主管第三名159萬，顯示半導體業對市場推廣的重視，即使是財務、採購、專案等支持性職務，年薪也超過百萬，具備高度競爭力。

IC設計 半導體 工程師

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