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輝達H20晶片解禁提振7月消費信心 關稅陰霾仍未散

中央社／ 台北28日電
美國允許輝達向中國銷售H20晶片，激勵股市投資信心。（路透）
美國允許輝達向中國銷售H20晶片，激勵股市投資信心。（路透）

中央大學今天發布7月消費者信心指數（CCI）為64.38點，止跌回升。中央大學台經中心執行長吳大任分析，美國允許輝達向中國銷售H20晶片，激勵股市投資信心；但關稅利空籠罩，整體信心水準依舊低迷。

7月消費者信心指數（CCI）總指數為64.38點，月增0.68點。CCI的6項分項指標中，物價水準、投資股票時機上升，國內經濟景氣、家庭經濟狀況、購買耐久性財貨、就業機會4指標則呈現下降。

「未來半年投資股票時機」為29.11點，較6月大幅增加5.15點，不只是升幅最大的分項指標，也是拉動7月CCI總指數止跌回升的關鍵。

吳大任分析，消費者對台股信心顯著上升，應是美國允許輝達向中國銷售H20晶片的消息所致。原本輝達已經認列高額虧損，沒想到重新開放，目前存貨也有限，市場需求可期，這對於台積電、台灣電子股都是一大利多，台積電股價漲破千元，如今繼續挑戰高點，並帶動台股收復23000點大關。

不過吳大任提醒，「未來半年投資股票時機」7月調查為29.11點，明顯回升，但還不及30，顯示信心水準仍低；另外，與景氣相關的分項指標如國內經濟景氣、家庭經濟狀況、就業機會均創下逾1年低點，反映整體消費信心仍受關稅利空影響，偏向低迷。

日本、歐盟陸續與美國達成貿易協議，關稅稅率均降至15%，吳大任認為，台灣談判結果不容樂觀，因為台灣原始稅率是32%，就算降幅比照日本、歐盟，稅率也還在20%之上，而且台灣經濟體遠不如日本，讓利幅度要高於日本，可能性不高，他認為，台灣對等關稅稅率落在20%至25%可能性較高。

「台灣關稅翻牌如果25%以上，股市一定受到很大影響」，吳大任憂心，如果關稅出爐高於市場預期，關稅成本加上因台幣升值的匯損，台灣企業將災情慘重，倒閉也不無可能。

房市方面，由於景氣放緩，消費信心也走疲。7月「未來半年購買耐久性財貨」為96.57點，微降0.31點，但創下逾4年低點；中央大學與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」指標為94.48點，下降0.14點，為5年來最低水準。

7月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為114年7月18日至21日，以電話訪問方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問3088位台灣地區20歲以上民眾，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。

關稅

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