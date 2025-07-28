半導體232調查結果2周內出爐 專家：牽動台積電等廠商布局
美國4月以國安名義發起232晶片產業調查，將在2週內公開調查結果。半導體產業專家表示，關稅稅率高低、課徵範圍、課徵標準及如何課徵將牽動廠商全球布局，對於終端市場需求的影響也值得關注。
美國總統川普在蘇格蘭與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）敲定關稅協定，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）於場邊回應記者對晶片關稅的提問時表示，將在2週內公開232晶片產業調查結果。
台經院產經資料庫總監劉佩真表示，除了晶片關稅稅率高低外，課徵的範圍也值得留意，是全球各國都課徵，或只是針對台灣。
美國課徵晶片關稅的標準及如何課徵也相當重要，劉佩真說，如果是以晶圓產地進行課徵，台灣恐要承受較高的稅率，將會影響廠商全球布局。此外，關稅也可能影響終端應用市場需求。
劉佩真表示，課徵晶片關稅對於美國也會產生負面影響，台積電等廠商可能讓客戶共同分擔關稅成本，進而危及美國廠商產品競爭力，甚至是全球AI領導地位也可能遭受威脅。
此外，課徵晶片關稅可能影響台積電等廠商在美國的投資設廠進程，劉佩真說，這將不利美國製造政策推動，半導體製造回流美國的進度將受到影響。
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