快訊

大罷免失敗…衛福部次長稱「剿匪不是一次成功」 黃國昌：還適任政務官？

24名一審主任檢察官揭曉 辦「大罷免的」、辦「柯文哲的」出線

大罷免失利柯建銘應下台負責？吳思瑤：再讓子彈飛一下 笑罵由人

半導體232調查結果2周內出爐 專家：牽動台積電等廠商布局

中央社／ 新竹28日電
關稅稅率高低、課徵範圍、課徵標準及如何課徵將牽動廠商全球布局。路透
關稅稅率高低、課徵範圍、課徵標準及如何課徵將牽動廠商全球布局。路透

美國4月以國安名義發起232晶片產業調查，將在2週內公開調查結果。半導體產業專家表示，關稅稅率高低、課徵範圍、課徵標準及如何課徵將牽動廠商全球布局，對於終端市場需求的影響也值得關注。

美國總統川普在蘇格蘭與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）敲定關稅協定，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）於場邊回應記者對晶片關稅的提問時表示，將在2週內公開232晶片產業調查結果。

台經院產經資料庫總監劉佩真表示，除了晶片關稅稅率高低外，課徵的範圍也值得留意，是全球各國都課徵，或只是針對台灣。

美國課徵晶片關稅的標準及如何課徵也相當重要，劉佩真說，如果是以晶圓產地進行課徵，台灣恐要承受較高的稅率，將會影響廠商全球布局。此外，關稅也可能影響終端應用市場需求。

劉佩真表示，課徵晶片關稅對於美國也會產生負面影響，台積電等廠商可能讓客戶共同分擔關稅成本，進而危及美國廠商產品競爭力，甚至是全球AI領導地位也可能遭受威脅。

此外，課徵晶片關稅可能影響台積電等廠商在美國的投資設廠進程，劉佩真說，這將不利美國製造政策推動，半導體製造回流美國的進度將受到影響。

晶片 關稅 美國商務部

延伸閱讀

兩周後揭曉！美半導體關稅倒數時 歐盟急讓步搶先避震

台美談判 駐美官員：對手指鄭麗君嚴守利益風格難纏

美歐達成貿易協議：關稅15% 適用汽車、晶片 附帶數千億美元投資與採購

川普：美國與歐盟貿易協議拍板 關稅降至15%

相關新聞

大雨衝擊！台積電AP7嘉義工地驚傳淹水 公司回應了

台積電（2330）AP7嘉義工地28日一早驚傳因大雨淹水，對此面對本報記者詢問，台積公司午間完整回應。

台積電：嘉義廠外部公共道路積水復原中 工區無礙

低壓豪大雨影響，嘉義縣28日停止上班、停止上課。台積電表示，嘉義交付承包商施工區今天停工，現場由相關作業組員待命，並完成...

輝達H20晶片解禁提振7月消費信心 關稅陰霾仍未散

中央大學今天發布7月消費者信心指數（CCI）為64.38點，止跌回升。中央大學台經中心執行長吳大任分析，美國允許輝達向中...

半導體232調查結果2周內出爐 專家：牽動台積電等廠商布局

美國4月以國安名義發起232晶片產業調查，將在2週內公開調查結果。半導體產業專家表示，關稅稅率高低、課徵範圍、課徵標準及...

三星晶圓代工2奈米特斯拉大單來了 分析師這樣看

三星半導體長約165億美元大單預計2033年才將正式揭曉，業界原先猜測為超微（AMD）與高通部分新訂單從台積電（2330...

類比IC設計工程師年薪中位數178萬元 居半導體業之冠

AI帶動半導體產業持續發展，從業人員薪資有多高？104人力銀行與工研院共同發布《2025半導體業人才報告書》，整理出薪資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。